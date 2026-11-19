2027 yılına sayılı günler kala asgari ücret zammı, milyonlarca çalışanın en önemli gündem maddelerinden biri olmaya devam ediyor. Yeni yılda asgari ücretin ne kadar olacağı merak edilirken, Ankara kulislerinde farklı zam oranları konuşuluyor.

2027 asgari ücret ne kadar olacak?

Kulislerde konuşulan senaryolara göre, 2027 yılı için asgari ücrete yüzde 25 ile yüzde 40 arasında zam yapılabileceği öne sürülüyor.

Olası zam oranlarına göre asgari ücret hesaplamaları şöyle:

Yüzde 25 zam: 35.094 TL

35.094 TL Yüzde 30 zam: 36.498 TL

36.498 TL Yüzde 35 zam: 37.902 TL

37.902 TL Yüzde 40 zam: 39.306 TL

Asgari ücrete yapılacak zam oranı henüz netlik kazanmazken, milyonlarca çalışan yeni ücretin belirlenmesine ilişkin yapılacak resmi açıklamaları bekliyor.