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Kemal Sunal'ın kıymetli ailesinin de katılım sağlayacağı etkinlikte, salonun yeni ismiyle hizmet vermesi için tören gerçekleştirilecek.

Usta sanatçının adının verileceği tiyatro salonu için pazar günü saat 12.00'de program düzenlenecek.

Belediye tarafından yapılan duyuruda, Türk sinemasına damga vuran sanatçının isminin salona verilmesinden duyulan memnuniyet dile getirildi.

Türk sinemasının gülen yüzü, usta oyuncu Kemal Sunal’ın adı tiyatro salonunda yaşatılacak. Belediye binasının yanında bulunan Dört Mevsim Tiyatro Salonu'nun ismi, alınan kararla Kemal Sunal Tiyatro Salonu olarak değiştiriliyor.

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