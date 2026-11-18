Türk sinemasının gülen yüzü, usta oyuncu Kemal Sunal’ın adı tiyatro salonunda yaşatılacak. Belediye binasının yanında bulunan Dört Mevsim Tiyatro Salonu'nun ismi, alınan kararla Kemal Sunal Tiyatro Salonu olarak değiştiriliyor.
Belediye tarafından yapılan duyuruda, Türk sinemasına damga vuran sanatçının isminin salona verilmesinden duyulan memnuniyet dile getirildi.
KEMAL SUNAL’IN AİLESİ DE TÖRENE KATILACAK
Usta sanatçının adının verileceği tiyatro salonu için pazar günü saat 12.00'de program düzenlenecek.
Kemal Sunal'ın kıymetli ailesinin de katılım sağlayacağı etkinlikte, salonun yeni ismiyle hizmet vermesi için tören gerçekleştirilecek.
Muhabir: Şevval Ateş