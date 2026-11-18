Kayseri'de gece saatlerinde meydana gelen kuyumcu hırsızlığıyla ilgili soruşturma başlatıldı. Melikgazi ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi'ndeki Kazancılar Çarşısı'nda bulunan bir sarraf dükkanı, kimliği henüz belirlenemeyen 2 kişinin hedefi oldu.

Kepenk ve camı kırarak içeri girdiler

Edinilen bilgilere göre, gece saatlerinde G.G.'ye ait sarraf dükkanına gelen 2 şüpheli, iş yerinin kepengini ve camını kırarak içeri girdi.

Dükkandaki yaklaşık 300 gram altın ile bir miktar gümüşü çalan şüpheliler, olay yerinden kaçtı.

Sabah dükkanına gelince hırsızlığı fark etti

Sabah saatlerinde iş yerine gelen sarraf dükkanının sahibi G.G., kepenk ve camın kırıldığını fark etti.

Dükkanındaki altın ve gümüşlerin çalındığını anlayan iş yeri sahibi, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine Kazancılar Çarşısı'ndaki adrese polis ekipleri sevk edildi.

Polis 2 şüphelinin peşinde

Olay yerine gelen polis ekipleri, hırsızlığın yaşandığı sarraf dükkanında inceleme yaptı.

Yaklaşık 300 gram altın ve bir miktar gümüş çalarak kaçan kimliği belirsiz 2 şüphelinin tespit edilmesi ve yakalanması için çalışma başlatıldı.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.