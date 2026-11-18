Real Madrid ve A Milli Futbol Takımı'nın yıldız oyuncularından Arda Güler'in geleceği netleşti. İspanyol ekibi, milli futbolcunun mevcut sözleşmesinin 2032 yılına kadar uzatıldığını duyurdu.

Bir süredir devam eden yeni sözleşme görüşmelerinin ardından taraflar anlaşmaya vardı. Böylece Arda Güler'in 2029 yılında sona erecek sözleşmesine 3 yıl daha eklendi.

Arda Güler'in Real Madrid ile sözleşmesi ne zaman bitiyor?

Real Madrid tarafından yapılan açıklamaya göre Arda Güler'in yeni sözleşmesi 30 Haziran 2032 tarihine kadar geçerli olacak.

Milli futbolcunun kulüple olan mevcut anlaşması 2029 yılında sona erecekti. Yapılan yeni sözleşmeyle birlikte Arda Güler'in Real Madrid'deki geleceği uzun vadeli olarak şekillendi.

Arda Güler bu sezon kaç gol attı?

Real Madrid formasıyla bu sezon etkili bir performans ortaya koyan Arda Güler, çıktığı 14 karşılaşmada 4 gol ve 6 asist kaydetti.

Genç futbolcu, toplam 10 gole doğrudan katkı sağlayarak takımının hücum organizasyonlarında önemli rol oynadı.

Hem İspanya LaLiga'da hem de Avrupa futbolunda gösterdiği performansla dikkat çeken milli oyuncu, Real Madrid'deki kariyerini yeni sözleşmeyle sürdürme kararı aldı.

Real Madrid'den Arda Güler açıklaması

İspanyol kulübü, sözleşme uzatma duyurusunda Arda Güler'in Real Madrid kariyerindeki başarılarına da yer verdi.

Kulüpten yapılan açıklamada, milli futbolcunun Real Madrid formasıyla bugüne kadar 126 resmi karşılaşmaya çıktığı ve 5 kupa kazanma başarısı gösterdiği belirtildi.

Ayrıca Arda Güler'in 2025-2026 sezonunda Şampiyonlar Ligi'nde Yılın Çıkış Yapan Oyuncusu ödülüne layık görüldüğü hatırlatıldı.

Arda Güler'in Real Madrid kariyerinde yeni dönem

Real Madrid ile 2032 yılına kadar anlaşma sağlayan Arda Güler, Avrupa futbolunun önemli kulüplerinden birinde kariyerine devam edecek.

Bu sezon ortaya koyduğu gol ve asist performansıyla öne çıkan genç futbolcunun yeni sözleşmesi, kulübün uzun vadeli kadro planlamasında yer almaya devam edeceğini gösteriyor.

Arda Güler'in 30 Haziran 2032'ye kadar Real Madrid forması giymesi öngörülüyor.