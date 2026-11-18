Ankara’nın Çankaya ilçesine bağlı Mutlukent Mahallesi’nde sık sık yaşandığı belirtilen elektrik kesintileri gündeme geldi. Yaklaşık iki günde bir elektrik kesintisi yaşandığını ifade eden bir vatandaş, kesintilerin günlük yaşamı olumsuz etkilediğini belirterek duruma tepki gösterdi.

Özellikle gündüz saatlerinde meydana gelen kesintilerin artık süreklilik kazandığını belirten vatandaş, yaşanan durumun ilerleyen süreçte maddi zarara yol açabileceği endişesini dile getirdi. Henüz gıda bozulması veya elektronik cihaz arızası gibi somut bir kayıp yaşamadığını aktaran vatandaş, kesintilerin devam etmesi halinde evlerdeki elektronik eşyaların zarar görebileceğine dikkat çekti.

Başkent EDAŞ'a ulaşmakta zorlanıyor

Kesintilerin nedenini öğrenmek ve çözüm talep etmek amacıyla Başkent EDAŞ'ı aradığını belirten vatandaş, yalnızca sesli yanıt sistemiyle karşılaştığını ve yetkili bir kişiye ulaşamadığını ifade etti. Bu nedenle kesintilerin planlı çalışma mı yoksa arıza kaynaklı mı olduğu konusunda bilgi alamadığını, elektriğin ne zaman yeniden verileceğini de öğrenemediğini kaydetti.

Mutlukent Mahallesi'ndeki tekrarlayan kesintilerin nedeninin araştırılmasını isteyen vatandaş, gerekli altyapı çalışmalarının yapılmasını ve elektrik kesintilerinin en aza indirilmesini talep etti. Ayrıca planlı bakım çalışmaları veya arızalar nedeniyle yaşanacak kesintilerde bölge sakinlerinin önceden bilgilendirilmesini istedi.