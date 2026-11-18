Ankara’da ASKİ çalışmaları nedeniyle güzergâh değişikliğine gidilen 6 otobüs hattında ulaşım normale döndü. Çalışmaların tamamlanmasının ardından Doğukent Caddesi’nden Sultan Fatih Caddesi’ne dönüş noktasındaki yol yeniden araç trafiğine açıldı.

6 OTOBÜS HATTI NORMAL GÜZERGÂHINA DÖNDÜ

Yapılan duyuruya göre, yolun yeniden ulaşıma açılmasıyla birlikte 301, 338, 340, 346, 351 ve 364 numaralı otobüs hatları eski güzergâhlarından hizmet vermeye başladı.

Çalışmalar nedeniyle geçici olarak hizmet dışı kalan 30335 ve 30341 numaralı duraklar da yeniden yolcu kullanımına açıldı.

Böylece söz konusu bölgede toplu ulaşım seferleri normal düzenine dönerken, vatandaşlar yeniden belirtilen duraklardan otobüslere binebilecek.