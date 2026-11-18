DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) düzenlenen Yeni Yol Partisi Grup Toplantısı'nda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Konuşmasında emekli maaşları, enflasyon, refah payı ve fon soruşturmalarına değinen Babacan, ekonomi yönetiminin politikalarını eleştirdi.

Ali Babacan'dan emekli maaşları açıklaması

Hükümet yetkililerinin son günlerde emeklilere yönelik iyileştirmelerden söz ettiğini belirten Babacan, bu açıklamaların seçim takvimiyle bağlantılı olabileceğini ileri sürdü.

Babacan, "Seçimin üzerinden 3,5 yıl geçmiş, emekliler akıllarına düştü. Demek ki seçim yakın. Öyle 2028 Nisan'ı, mayısı falan beklemeyebilir bu iş" ifadelerini kullandı.

Geçmişte erken seçim konusunda yapılan açıklamaları hatırlatan Babacan, siyasi partilerin olası bir erken seçim ihtimaline karşı hazırlıklı olması gerektiğini savundu.

“Emeklimizin birikmiş alacağı ne olacak?”

Emekli maaşlarına enflasyonun üzerinde refah payı verilmesine yönelik açıklamaları değerlendiren Babacan, refah payının yeni bir uygulama olmadığını söyledi.

Ekonomik büyümeden sabit gelirlilerin de pay alması gerektiğini belirten Babacan, şu ifadeleri kullandı:

"Yeni mi aklınıza geliyor refah payı? Refah payı Türkiye Cumhuriyeti'nde yıllarca hem asgari ücretliye hem de emekliye zaten tanınan bir haktır."

Babacan, emeklilere yönelik yeni düzenlemeler gündeme getirilmeden önce geçmiş dönemlerde yaşandığını öne sürdüğü gelir kayıplarının ele alınması gerektiğini ifade etti.

Babacan'dan TÜİK'in enflasyon verilerine eleştiri

Türkiye İstatistik Kurumu'nun 2018-2023 yılları arasında açıkladığı enflasyon verilerine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Babacan, resmi rakamlarla vatandaşların günlük yaşamda karşılaştığı fiyat artışları arasında fark olduğunu iddia etti.

Babacan, TÜİK'in açıkladığı enflasyon oranlarının kamuoyunda güven sorunu oluşturduğunu savunarak kurumun bağımsız bir dış denetim mekanizması tarafından incelenmesi gerektiğini söyledi.

TÜİK'in verilerinin gerçeği yansıtmadığını ileri süren Babacan, ekonomi yönetiminin enflasyonla mücadelede başarısız olduğunu iddia etti.

“Önce emeklinin alacağını ödeyin”

2018-2023 dönemindeki enflasyon verileri üzerinden emeklilerin gelir kaybına uğradığını savunan Babacan, hükümete çağrıda bulundu.

Babacan, "2018-2023 arası 5 yıl boyunca TÜİK'in açıkladığı rakamlarla gerçek enflasyon arasında fark vardır ve bu fark kadar emeklimizin birikmiş alacağı vardır" dedi.

Emeklilere refah payı verilmesi yönündeki açıklamaları eleştiren Babacan, "Siz önce dönün emeklimizin alacağını bir ödeyin, ondan sonra yıl sonunda refah payı vereceğinizi söyleyin. Borcunuzu ödeyin" ifadelerini kullandı.

Babacan'ın söz konusu değerlendirmeleri, TÜİK'in resmi verilerine yönelik siyasi eleştirileri ve geçmiş dönem enflasyonuna ilişkin iddialarını yansıtıyor.

Fon soruşturmaları üzerinden iktidara tepki

Konuşmasının devamında fon soruşturmalarına da değinen Babacan, iktidarın kamu kaynağı kullanılmadığı yönündeki açıklamalarını eleştirdi.

Kamu kaynaklarının yalnızca Hazine'den doğrudan yapılan nakit ödemelerden ibaret olmadığını belirten Babacan, Türkiye Varlık Fonu ve kamu sermayeli şirketlerin işlemlerinin de değerlendirilmesi gerektiğini savundu.

Babacan, Türkiye Varlık Fonu'nun bazı varlık ve hisseleri satın alması, Emlak Katılım'ın bazı kuruluşları devralması ve Türkiye Sigorta'nın üstlendiği maliyetler üzerinden hükümete sorular yöneltti.

Bu işlemlerde kullanılan kaynakların kamuya ait olduğunu savunan Babacan, "Kamu sermayeli şirketlerin ve Türkiye Varlık Fonu'nun üstlendiği maliyetler de sonuçta milletin varlığıdır" dedi.

“Hangi kurum, ne kadarlık işlem yaptı?”

Fon soruşturmalarıyla bağlantılı olarak kamu kuruluşlarının borsada gerçekleştirmiş olabileceği işlemlerin açıklanmasını isteyen Babacan, 17 Eylül'den itibaren yapılan alımlara ilişkin şeffaflık çağrısında bulundu.

Babacan, kamu kuruluşlarının borsadaki düşüşü sınırlamak amacıyla işlem yapıp yapmadığının açıklığa kavuşturulmasını istedi.

"Hangi kurum, kimin kararıyla, hangi hisse senedi veya fon üzerinde ne kadarlık işlem yaptı?" diye soran Babacan, işlemlerin ayrıntılarının kamuoyuyla paylaşılması gerektiğini söyledi.

Babacan'dan ekonomi yönetimine şeffaflık çağrısı

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, konuşmasında emekli maaşları ve enflasyon verilerinin yanı sıra kamu kaynaklarının kullanımı konusunda da hükümeti eleştirdi.

Emeklilerin alım gücünün korunması gerektiğini vurgulayan Babacan, TÜİK verilerinin denetlenmesi ve kamu sermayeli kuruluşların finansal işlemlerine ilişkin ayrıntılı bilgi verilmesi çağrısında bulundu.