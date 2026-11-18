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Türkiye'deki koşusunu Antalya'da tamamlamayı planlayan Japon maceracı, 5 kıtada 40 bin kilometre koşma hedefine ulaşmak için yolculuğunu sürdürecek.

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Muğla'nın Milas ilçesinde dinlenmeye çekilen Katsuhiko Takashige, kısa bir molanın ardından yeniden yola çıkacak.

Yolculuğu boyunca karşılaştığı insanlarla iletişim kuran Takashige, barış mesajını farklı coğrafyalara taşımaya devam ediyor.

Japon maceracı, farklı ülkelerde yaşayan insanlarla tanışarak kültürler arasında bağ kurmayı ve dünya barışına katkı sağlamayı hedefliyor.

Katsuhiko Takashige, uzun mesafeli koşularını sportif bir yarış kazanmak amacıyla gerçekleştirmediğini belirtiyor.

2010 yılında 25 yıllık öğretmenlik kariyerini sonlandıran Takashige, 2011'de başladığı projesini kendi imkanlarıyla sürdürüyor.

Japon gezginin koşarak geçtiği ülkeler arasında ABD, Avustralya, Yeni Zelanda, Vietnam, Tayvan ve çeşitli Avrupa ülkeleri bulunuyor.

Katsuhiko Takashige, dünya barışına dikkat çekmek amacıyla başlattığı PEACE RUN projesi kapsamında bugüne kadar 21 bin kilometrenin üzerinde yol katetti.

Milas girişinde karşılaştığı yüzde 8 eğimli zorlu yokuşu da geride bırakan 66 yaşındaki maceracı, günün sonunda ilçe merkezine ulaşmayı başardı.

Bir vatandaşın yönlendirmesiyle tüneli aşan Takashige, böylece Türkiye yolculuğundaki ilk tünel deneyimini yaşadı.

Japon gezgin, Milas güzergahında bulunan 236 metre uzunluğundaki Karacabey Tüneli'nden de geçti.

Yolculuğu boyunca farklı coğrafyaları ve kültürleri yakından tanıma fırsatı bulan Takashige, Türkiye'nin doğal güzelliklerini de deneyimlemeye devam ediyor.

Japon maceracı, göl çevresindeki doğanın kendisine dünyaca ünlü Japon ressam Katsushika Hokusai'nin eserlerini hatırlattığını belirtti.

Milas yolculuğu sırasında Bafa Gölü'nün doğal güzelliklerinden etkilenen Takashige, bölgenin manzarasına hayran kaldığını ifade etti.

Takashige, bu etapla birlikte İstanbul'dan itibaren katettiği toplam mesafenin 1012 kilometreye yükseldiğini açıkladı.

Dün sabah saatlerinde Milas'ın Pınarcık Mahallesi'nden hareket eden Katsuhiko Takashige, Bafa Gölü kıyısını takip ederek Milas ilçe merkezine doğru ilerledi.

2011 yılında başlattığı “PEACE RUN – Dünya Çapında 40 Bin Kilometrelik Barış Koşusu” projesi kapsamında farklı ülkeleri koşarak geçen Japon maceracı, Türkiye yolculuğunun 44'üncü gününde Muğla'nın Milas ilçesine ulaştı.

Japonya'da 25 yıl İngilizce öğretmenliği yaptıktan sonra hayatını dünya barışına dikkat çekmeye adayan 66 yaşındaki Katsuhiko Takashige, yıllardır sürdürdüğü uluslararası koşu projesinin Türkiye etabına devam ediyor.

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