Japonya'da 25 yıl İngilizce öğretmenliği yaptıktan sonra hayatını dünya barışına dikkat çekmeye adayan 66 yaşındaki Katsuhiko Takashige, yıllardır sürdürdüğü uluslararası koşu projesinin Türkiye etabına devam ediyor.
2011 yılında başlattığı “PEACE RUN – Dünya Çapında 40 Bin Kilometrelik Barış Koşusu” projesi kapsamında farklı ülkeleri koşarak geçen Japon maceracı, Türkiye yolculuğunun 44'üncü gününde Muğla'nın Milas ilçesine ulaştı.
Japon gezgin Türkiye'de 1012 kilometre koştu
Dün sabah saatlerinde Milas'ın Pınarcık Mahallesi'nden hareket eden Katsuhiko Takashige, Bafa Gölü kıyısını takip ederek Milas ilçe merkezine doğru ilerledi.
Gün boyunca toplam 39,3 kilometre koşan Japon gezgin, saat 16.30 sıralarında Milas'a ulaştı.
Takashige, bu etapla birlikte İstanbul'dan itibaren katettiği toplam mesafenin 1012 kilometreye yükseldiğini açıkladı.
Bafa Gölü manzarası Japon ressam Hokusai'yi hatırlattı
Milas yolculuğu sırasında Bafa Gölü'nün doğal güzelliklerinden etkilenen Takashige, bölgenin manzarasına hayran kaldığını ifade etti.
Japon maceracı, göl çevresindeki doğanın kendisine dünyaca ünlü Japon ressam Katsushika Hokusai'nin eserlerini hatırlattığını belirtti.
Yolculuğu boyunca farklı coğrafyaları ve kültürleri yakından tanıma fırsatı bulan Takashige, Türkiye'nin doğal güzelliklerini de deneyimlemeye devam ediyor.
Türkiye'deki ilk tünel deneyimini yaşadı
Japon gezgin, Milas güzergahında bulunan 236 metre uzunluğundaki Karacabey Tüneli'nden de geçti.
Bir vatandaşın yönlendirmesiyle tüneli aşan Takashige, böylece Türkiye yolculuğundaki ilk tünel deneyimini yaşadı.
Milas girişinde karşılaştığı yüzde 8 eğimli zorlu yokuşu da geride bırakan 66 yaşındaki maceracı, günün sonunda ilçe merkezine ulaşmayı başardı.
Dünya barışı için 21 bin kilometreden fazla koştu
Katsuhiko Takashige, dünya barışına dikkat çekmek amacıyla başlattığı PEACE RUN projesi kapsamında bugüne kadar 21 bin kilometrenin üzerinde yol katetti.
Japon gezginin koşarak geçtiği ülkeler arasında ABD, Avustralya, Yeni Zelanda, Vietnam, Tayvan ve çeşitli Avrupa ülkeleri bulunuyor.
2010 yılında 25 yıllık öğretmenlik kariyerini sonlandıran Takashige, 2011'de başladığı projesini kendi imkanlarıyla sürdürüyor.
Amacı yarışmak değil, dünya barışına katkı sağlamak
Katsuhiko Takashige, uzun mesafeli koşularını sportif bir yarış kazanmak amacıyla gerçekleştirmediğini belirtiyor.
Japon maceracı, farklı ülkelerde yaşayan insanlarla tanışarak kültürler arasında bağ kurmayı ve dünya barışına katkı sağlamayı hedefliyor.
Yolculuğu boyunca karşılaştığı insanlarla iletişim kuran Takashige, barış mesajını farklı coğrafyalara taşımaya devam ediyor.
Japon gezginin Türkiye'deki son durağı Antalya olacak
Muğla'nın Milas ilçesinde dinlenmeye çekilen Katsuhiko Takashige, kısa bir molanın ardından yeniden yola çıkacak.
Türkiye'deki koşusunu Antalya'da tamamlamayı planlayan Japon maceracı, 5 kıtada 40 bin kilometre koşma hedefine ulaşmak için yolculuğunu sürdürecek.