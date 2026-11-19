Çankaya Belediyesinden vergi ödemeleriyle ilgili vatandaşları yakından ilgilendiren bir duyuru geldi. Belediye, 30 Kasım'a kadar devam eden vergi ödeme sürecinde vatandaşların işlemlerini daha rahat gerçekleştirebilmesi için hafta sonları da hizmet verecek.

Çankaya Belediyesinde Hafta Sonu Mesaisi

Çankaya Belediyesinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, tahsilat ofisleri kasım ayının son iki hafta sonunda da açık olacak.

Bu kapsamda vatandaşlar, 21-22 Kasım ve 28-29 Kasım tarihlerinde vergi ödemelerini belediyenin belirlediği noktalardan gerçekleştirebilecek.

Hafta sonu hizmet verecek tahsilat noktaları şöyle:

Çankaya Belediye Başkanlığı Binası

Çankaya Belediyesi Çayyolu Ek Hizmet Binası

Vergi Ödemeleri İçin Saatler Belli Oldu

Belediyenin duyurusuna göre tahsilat ofisleri, belirtilen tarihlerde 09.00 ile 16.00 saatleri arasında hizmet verecek.

Belediyeye gitmek istemeyen vatandaşlar ise vergi ödemelerini internet üzerinden de yapabilecek. Online ödeme işlemleri, Çankaya Belediyesi e-Belediye sistemi üzerinden gerçekleştirilebilecek.

Çankaya Belediyesi, hafta sonu mesaisiyle vatandaşların vergi ödeme işlemlerini kolaylaştırmayı ve son ödeme tarihi öncesinde oluşabilecek yoğunluğu azaltmayı hedefliyor.