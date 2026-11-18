Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda görüşülen Türk Kızılay Kanunu Teklifi kabul edildi.Kızılayın görev ve yetkilerini yeniden düzenleyen teklif, afet yönetiminden insani yardımlara, personel haklarından kurumsal işleyişe kadar birçok alanda değişiklik içeriyor.

Düzenlemeyle Türk Kızılayının ulusal ve uluslararası insani yardım faaliyetlerinin hukuki çerçevesi belirlenirken, afet ve olağanüstü durumlarda yürütülen çalışmaların daha etkin hale getirilmesi hedefleniyor.

Afet ve savaş bölgelerinde çalışan personele tazminat

Kabul edilen düzenlemeye göre afet, savaş, çatışma ve olağanüstü dönemlerde faaliyet bölgelerinde fiilen görev yapan Türk Kızılayı personeli, ilgili kanunda belirtilen şartlar kapsamında nakdi tazminat ve aylık bağlanmasına ilişkin güvencelerden yararlanabilecek.

Bu düzenlemeyle riskli koşullarda çalışan personelin sosyal haklarının güçlendirilmesi amaçlanıyor.

Kızılayın görev ve yetkileri yeniden düzenleniyor

Yeni düzenleme, Türk Kızılayının uluslararası insani yardım çalışmalarındaki sorumluluklarını da belirliyor.

Kızılay, ilgili kamu kurumlarıyla koordinasyon içerisinde savaş esirlerinin ve sivillerin tutulduğu yerleri ziyaret edebilecek, kayıp kişilerin araştırılmasına katkı sağlayabilecek ve ailelerin yeniden bir araya getirilmesine yönelik çalışmalarda aracı olabilecek.

Bu faaliyetlerde ihtiyaç duyulan kişisel verilere erişim ise ilgili kurumlarla yapılacak protokoller ve yasal sınırlamalar çerçevesinde gerçekleştirilecek.

Bazı alımlarda ihale istisnası uygulanacak

Düzenlemenin dikkat çeken maddelerinden biri de afet ve acil durumlarda gerçekleştirilecek alımlara ilişkin oldu.

Türk Kızılayı ve sermayesinin yarısından fazlasına sahip olduğu işletmeler tarafından doğrudan üretilen ilk yardım, afet lojistiği ve geçici barınma ürün ve hizmetleri, belirlenen koşullarda Kamu İhale Kanunu'na tabi olmadan temin edilebilecek.

Bu alımların şeffaflık, rekabet, kamuoyu denetimi ve kaynakların verimli kullanılması ilkeleri doğrultusunda yürütülmesi öngörülüyor.

Sosyal yardımlarda Kızılayın rolü genişliyor

Kanun kapsamında Kızılayın il merkez ve ilçe şube başkanları, ilgili yerlerdeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı mütevelli heyetlerinde görev alabilecek.

Ayrıca ihtiyaç sahiplerine ulaştırılan yardımlarda tekrarların önlenmesi amacıyla, sosyal yardım verilerinin Kişisel Verilerin Korunması Kanunu çerçevesinde paylaşılmasına yönelik düzenlemeler de bulunuyor.

Kızılayın kurumsal yapısı tüzükle belirlenecek

Türk Kızılayının kuruluş amacı, teşkilat yapısı, üyelik esasları, organlarının görev ve sorumlulukları ile bütçe uygulamalarına ilişkin ayrıntılar tüzükle düzenlenecek. Söz konusu tüzük Cumhurbaşkanı tarafından onaylanacak.

TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen düzenlemenin yürürlüğe giriş süreci ise ilgili resmi işlemlerin tamamlanmasıyla netleşecek.