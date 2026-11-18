İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nükleer Tıp Kliniğinde MNT bünyesinde çalışan Türkiye Sağlık ve Sosyal Hizmet İşçileri Sendikasına üye işçiler, farklı gerekçeler öne sürülerek işten çıkarılıyor.

İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesinde faaliyet gösteren taşeron firma MNT Tıp’ta, anayasal haklarını kullanarak sendikaya üye olan 8 emekçinin hukuksuz bir şekilde işten çıkarılmasına karşı hastane önünde güçlü bir basın açıklaması gerçekleştirildi.

Basın açıklamasına Bursa Şube Başkanı Selçuk Kar, Edirne Şube Başkanı Özcan Özdemir, Kocaeli Şube Başkanı Meral Oğuz, TÜRK-İŞ’ e bağlı kardeş sendikaların yönetici ve temsilcileri de katıldı.

Saat 12.00 ile 13.00 arasında gerçekleştirilen eylemde; Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Recep Kaplan, Kadıköy Şube Başkanı Zerrin Ceren ve haksız yere işlerinden edilen üyelerinden Dilan Özlütaş, Ebru Özatlı, Nisa Yılmaz ile Zehra Tijen İkizler ile taşeron düzenine ve sendikal baskılara karşı ses yükseltti.

Recep Kaplan: "Mesele Küçülme Değil, İşçinin Sendikalı Olmasıdır!"

Basın açıklamasında sendika adına konuşan Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Recep Kaplan, işverenin "küçülme" bahanesinin arkasındaki samimiyetsizliği ifade eti. 8 üyenin kapının önüne konulmasının ardından aynı iş yerine 3 yeni işçinin alındığını vurgulayan Kaplan, şu ifadeleri kullandı:

"Madem küçülüyorsunuz, işten çıkardığınız işçilerin yerine neden 3 yeni işçi alıyorsunuz? Anadolu Yakası’nda çalışırken Avrupa Yakası’na görevlendirilen ve ekmeği için her türlü zorluğa göğüs geren arkadaşımızı bile işten çıkardınız. Demek ki mesele küçülme ya da performans değil; mesele işçinin sendikalı olması ve hakkını aramasıdır! İşçinin sendikalı olması suç değildir, anayasal bir haktır."

Kamuda taşeron düzeninin emeği değersizleştirdiğine dikkat çeken Kaplan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı’na seslenerek hastanelerin asli yükünü omuzlayan tekniker, teknisyen ve sekreterlerin bir an önce kadroya alınması gerektiğini belirtti.

"Genel Başkanımız Hakan Toy Sürecin Yakın Takipçisidir"

Genel Başkan Hakan Toy’un işten çıkarılan 8 üyenin mağduriyetini ilk andan itibaren yakından takip ettiğini ifade eden Recep Kaplan, hukuki ve fiili mücadelemizin kararlılıkla süreceğinin altını çizdi:

"Türkiye Sağlık-İş Sendikası olarak 8 üyemizin de işe iade davalarını açtık, hukuki mücadelemizi başlattık. Ancak bizim mücadelemiz yalnızca mahkeme salonlarıyla sınırlı kalmayacak. Meydanlarda da sahalarda da olacağız. Hiçbir üyemizi sahipsiz bırakmayacağız, hiçbir emekçimizin ekmeğinin peşkeş çekilmesine izin vermeyeceğiz."

Şube Başkanı ve Üyelerden Kararlılık Mesajı

Eylemde söz alan Kadıköy Şube Başkanı Zerrin Ceren de İstanbul teşkilatı olarak üyelerinin haklarını alana kadar mücadeleyi büyütmeye devam edeceklerini vurguladı. İşten çıkarılan üyelerin Dilan Özlütaş, Ebru Özatlı, Nisa Yılmaz ve Zehra Tijen İkizler ise yaptıkları açıklamalarda, yalnızca insanca çalışma koşulları ve anayasal hakları için sendikalı olduklarını ifade ederek, sendikanın desteğiyle işlerine geri dönene dek geri adım atmayacaklarını dile getirdi.

Türkiye Sağlık ve Sosyal Hizmet İşçileri Sendikası olarak, üyelerin işlerine iade edilene ve kamuda taşeron zulmü son bulana dek mücadeleden asla taviz verilmeyeceği vurgulandı.