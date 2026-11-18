Sermaye piyasalarındaki işlemlere ilişkin yürütülen fon soruşturması devam ediyor. Soruşturma kapsamında AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı'nın oğlu Mustafa Yazıcı'nın savcılık tarafından ifadeye çağrıldığı öğrenildi.

Mustafa Yazıcı'nın ifadeye çağrılması, şirketlere yönelik kayyım kararlarının ardından soruşturmada yaşanan son gelişme oldu.

Mustafa Yazıcı neden ifadeye çağrıldı?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, sermaye piyasalarındaki bazı finansal işlemler ve şirketler arasındaki para hareketleri inceleniyor.

Basına yansıyan bilgilere göre Mustafa Yazıcı, soruşturma kapsamında şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrıldı.

Yazıcı'nın ifadesinin ne zaman alınacağına ilişkin ayrıntılar ise henüz netleşmedi.

Mustafa Yazıcı'nın şirketine kayyım atanmıştı

Fon soruşturması kapsamında 17 Kasım 2026 tarihinde dört şirket hakkında kayyım kararı verilmişti.

TMSF'nin kayyım olarak görevlendirildiği şirketler şöyle:

Adil Katılım Bankası AŞ

Adil Varlık Yönetim AŞ

Adil Tasarruf Finansman AŞ

Dünya Varlık Yönetim AŞ

Kayyım atanan şirketler arasında Mustafa Yazıcı'ya ait Adil Varlık Yönetim AŞ de bulunuyor.

Alınan karar doğrultusunda söz konusu şirketlerin yönetim yetkileri TMSF'ye devredildi.

Fon soruşturmasında hangi iddialar araştırılıyor?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, gerçek bir ticari faaliyete dayanmadığı değerlendirilen kredi işlemleri ve menkul kıymet ihraçları üzerinden elde edilen kaynakların Adil Katılım Bankası'nın kuruluş sermayesine aktarıldığı iddiası araştırılıyor.

Savcılık açıklamasına yansıyan değerlendirmelerde, söz konusu kaynakların daha sonra yatırım fonları üzerinden çeşitli işlemlere konu edildiği ve şirketler arasındaki para transferleriyle aklandığı iddialarına yer verildi.

Bu iddialar kapsamında şirketlerin finansal faaliyetleri ve sermaye piyasalarındaki işlemleri incelemeye alındı.

Adil Katılım Bankası için de karar alınmıştı

Soruşturma kapsamında Adil Katılım Bankası AŞ hakkında Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) tarafından da karar alındı.

17 Kasım 2026 tarihli BDDK kararıyla bankanın temettü hariç ortaklık hakları ile yönetim ve denetiminin TMSF'ye devredilmesi kararlaştırıldı.

Söz konusu karar Resmî Gazete'de yayımlandı.

Fon soruşturmasında süreç devam ediyor

Mustafa Yazıcı'nın ifadeye çağrılmasıyla birlikte soruşturmaya ilişkin gelişmeler yeniden gündeme geldi.

Savcılığın sermaye piyasası işlemleri ve şirketler arasındaki finansal hareketlere yönelik incelemeleri sürerken, Mustafa Yazıcı'nın vereceği ifade ve soruşturma kapsamında alınabilecek yeni kararlar bekleniyor.

Mustafa Yazıcı'nın ifadeye çağrılması, hakkındaki iddiaların kesinleştiği veya suçlu bulunduğu anlamına gelmiyor. Soruşturma süreci devam ediyor.