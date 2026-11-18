Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde gerçekleştirilen 38. Olağan Kurultayı'nda usulsüzlük yapıldığı iddialarına ilişkin açılan ceza davasında karar çıktı. Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, aralarında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu 12 sanık hakkında hüküm açıklandı.

Mahkeme, İmamoğlu dahil 9 sanığı 2 yıl 1'er ay hapis cezasına çarptırdı. Mahkumiyet kararı verilen sanıklar hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 53. maddesinin uygulanmasına da karar verildi.

Ekrem İmamoğlu dahil 9 kişiye hapis cezası

Mahkemenin kararına göre Ekrem İmamoğlu, Rıza Akpolat, Özgür Çelik, Nihat Yeşiltaş, Baki Aydöner, Erkan Aydın, Mehmet Kılınçarslan, Metin Güzelkaya ve Serhat Can Eş, Siyasi Partiler Kanunu'na muhalefet suçundan 2 yıl 1'er ay hapis cezasına çarptırıldı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ile Hüseyin Yaşar ve Özgen Nama hakkında ise beraat kararı verildi.

Siyasi yasak kararı ne anlama geliyor?

Mahkemenin TCK'nin 53. maddesi kapsamında verdiği karar, mahkumiyetin kesinleşmesi halinde siyasi hakların kullanımına yönelik kısıtlamalar doğurabilecek.

Ancak ilk derece mahkemesinin kararı, siyasi yasağın hemen kesinleştiği anlamına gelmiyor. Kararın kanun yolu incelemesinden geçmesi ve kesinleşmesi gerekiyor.

CHP kurultay davası neden açılmıştı?

Dava, CHP'nin 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde düzenlenen 38. Olağan Kurultayı'nda delegelerin oylarının çeşitli vaatler ve maddi menfaatler karşılığında yönlendirildiği iddiaları üzerine açılmıştı.

İddianamede bazı delegelere para, iş ve adaylık vaatlerinde bulunulduğu, alışveriş kartları dağıtıldığı ve kullanılan oyların fotoğraflarının istendiği öne sürülmüştü.

Savcılık, 21 Ekim'de açıkladığı esas hakkındaki mütalaasında 9 sanığın cezalandırılmasını, 3 sanığın ise beraatini talep etmişti.

18 Kasım 2026 tarihinde açıklanan karara karşı kanun yolu sürecinin nasıl ilerleyeceği ve hükmün kesinleşip kesinleşmeyeceği önümüzdeki dönemde netleşecek.