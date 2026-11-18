42 yıllık meslek deneyimine sahip Ankara Barosu avukatlarından Süleyman Göçer, çekişmeli boşanma davalarında yaşanan gecikmeleri, istinaf ve Yargıtay süreçlerini, nafaka ve tazminat uyuşmazlıklarını gazetemiz SONSÖZ’e değerlendirdi.

Sonsöz Gazetesi’nden Sümer Taşkıran’ın haberine göre; çekişmeli boşanma davalarının bazı durumlarda 5 ila 7 yılı bulabildiğini belirten Göçer, özellikle boşanma kararının kesinleşmesi için geçen sürenin tarafların hayatını olumsuz etkilediğini söyledi. Göçer, “İnsanlar yeni bir hayat kurmak istiyor. Boşanma kararının kesinleşmesi için yıllarca beklemek zorunda kalmamalılar” dedi.

42 YILLIK MESLEK HAYATI: BİN KERE SEÇSEM YİNE AVUKAT OLURDUM

Avukatlık mesleğinde 42 yılı geride bırakan Süleyman Göçer, mesleğine duyduğu bağlılığın ilk günkü heyecanını koruduğunu söyledi. Meslek hayatının ilk 10 yılını Karaman’da, son 32 yılını ise Ankara’da geçirdiğini belirten Göçer, avukatlığı yalnızca bir meslek olarak değil, adaletin ve hak arama mücadelesinin önemli bir parçası olarak gördüğünü ifade etti. Mesleğe başladığı dönemde hâkimlik, savcılık ve noterlik gibi farklı meslek seçeneklerinin de bulunduğunu ancak hiçbir zaman avukatlık dışında bir kariyer düşünmediğini anlatan Göçer, şu değerlendirmelerde bulundu:

“Ben avukatlığı çok seviyorum. Bizim zamanımızda hâkimlik, savcılık ve noterlik de vardı. Ancak hiçbirine yönelmedim. Ben adaleti, hakkı savunmayı seviyorum. Mesleğimle gurur duyuyorum. Bin kere dünyaya gelsem, bin kere yine avukatlık mesleğini seçerim. Karaman’da 10 yıl avukatlık yaptım. Küçük bir yerde çalışmanın avantajıyla ceza hukukundan aile hukukuna kadar hemen her alanda dava görme imkânım oldu. Ankara’da ise 32 yıldır mesleğimi sürdürüyorum. Bugün hukuk davaları ağırlıklı çalışıyorum. Boşanma, kira, alacak, kat mülkiyeti ve miras uyuşmazlıklarının yanı sıra ceza davalarına da giriyorum. Benim belirli bir alanla sınırlı kalma anlayışım yok.”

ÇEKİŞMELİ BOŞANMALARDA SÜREÇ NEDEN UZUYOR?

Gazetemiz SONSÖZ’e konuşan Avukat Süleyman Göçer, boşanma davalarında yaşanan uzun yargılama süreçlerinin birden fazla nedeni bulunduğunu belirterek, özellikle çekişmeli boşanmalarda tarafların delil sunma ve ispat çabalarının dosyaların kapsamını genişlettiğine dikkat çekti.Tarafların çoğu zaman normalin üzerinde sayıda tanık bildirdiğini, bazı dosyalarda 10-15 tanığın dinlenmesinin talep edildiğini belirten Göçer, teknolojik gelişmelerin de delil çeşitliliğini artırdığını söyledi.

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