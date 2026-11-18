YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, süreç kapsamında Meclis’te kurulacak "İzleme Komisyonu"na üye vermeyeceklerini açıkladı.

Türkiye Büyük Milllet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş'un ziyaretinin ardından açıklamalarda bulundu.

Ziyaretin ardından ortak bir açıklama yapma ihtiyacı duymadıklarını vurgulayan Özel, iktidarın "Terörsüz Türkiye" olarak adlandırdığı sürece ilişkin değerlendirme yaptı.

Gelinen aşamada sürece ilişkin bazı şerhleri dile getirmek istediğini kaydeden Özel, her zaman sorunların demokratikleşme zemininde çözülmesi gerektiğini dile getirdiklerini söyledi. Özel, geçen süre boyunca "demokratikleşme" adına adım atılmadığını kaydetti.

Özel, "Birileri sırf iktidarına sürdürmek için her şeye devam etti. Sürecin bundan sonraki aşamaları için kimse kendi şahsi hesabına bizi katıp hesap yapmasın" diye konuştu.

Meclis’te kurulacak "İzleme Komisyonu"na üye vermeyeceklerine işaret eden Özel, "Yola çıktığımız gün taahhütler böyle değildi. Biz bu işin içinde yokuz. Bu işin içinde olmamızı isteyenler tarih önünde verdikleri sözü tutacaklar" ifadelerini kullandı.

Özel, bu karara gerekçe olarak "söz verilen adamların atılmaması, kayyum uygulamalarının devam etmesi, medyaya karşı yapılan operasyonlar, Anayasa Mahkemesi (AYM) ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararlarının uygulanmamasını" gösterdi.

FOTOĞRAF: YENİ Parti fotoğraf servisi