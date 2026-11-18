Kış aylarının gelmesi ile birlikte özellikle mevsimsel hastalıklarda artış görülmeye başlandı.

Sonsöz Gazetesi’nden Goncagül Konaş’ın haberine göre; Medicana International Ankara Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Uzm. Dr. Gülay Kılıç, antibiyotiklerin bilinçsiz ve gereksiz kullanımının bakterilerin ilaçlara karşı direnç geliştirmesine neden olduğunu belirterek, toplumda akılcı antibiyotik kullanımı konusunda farkındalığın artırılması gerektiğini söyledi. Antibiyotik direncinin enfeksiyonların tedavisini zorlaştıran, hastanede kalış sürelerini uzatan ve tedavi maliyetlerini artıran küresel bir halk sağlığı tehdidi olduğuna işaret eden Kılıç, yanlış antibiyotik kullanımının yalnızca bireysel sağlığı değil, toplumun tamamını etkilediğini ifade etti.

“DİRENÇ GELİŞTİREN İNSAN VÜCUDU DEĞİL, BAKTERİLERDİR”

Antibiyotik direncinin ne anlama geldiğini vatandaşların anlayabileceği şekilde açıklayan Kılıç, “Antibiyotik direnci, bakterilerin daha önce onları öldüren veya çoğalmalarını engelleyen antibiyotiklerden etkilenmemeye başlamasıdır. Bir enfeksiyonu tedavi etmek için kullandığımız antibiyotik, zamanla o bakteriye karşı etkisini kaybedebilir. Böyle bir durumda enfeksiyonu tedavi etmek zorlaşır ve farklı ilaçlara ihtiyaç duyulabilir” diye konuştu.

Antibiyotik direnciyle ilgili toplumda doğru bilinmesi gereken önemli noktalardan birinin, direncin insan vücudunda değil bakterilerde gelişmesi olduğunu vurgulayan Kılıç, “Burada önemli bir noktayı vurgulamak gerekiyor: Direnç geliştiren insan vücudu değil, bakterilerdir. Bu durum yalnızca hastayı değil, toplum sağlığını da ilgilendiren önemli bir halk sağlığı sorunudur” ifadelerini kullandı. Bakterilerin doğal olarak genetik değişimler geçirebildiğini ve bazılarının belirli antibiyotiklere karşı dirençli olabildiğini belirten Kılıç, gereksiz ve yanlış antibiyotik kullanımının dirençli bakterilerin seçilerek çoğalmasına zemin hazırladığını kaydetti. Özellikle viral enfeksiyonlarda antibiyotik kullanılmasının hiçbir tedavi edici etkisi olmadığını hatırlatan Kılıç, “Örneğin, viral bir enfeksiyonda antibiyotik kullanıldığında virüs üzerinde herhangi bir etkisi olmaz. Ancak vücuttaki bakteriler gereksiz yere antibiyotikle karşılaşır. Bu durum, dirençli bakterilerin avantaj kazanmasına neden olabilir. Dolayısıyla her antibiyotik kullanımı, bakteriler üzerinde bir seçilim baskısı oluşturabilir” dedi.

“ANTİBİYOTİK DİRENCİ BUGÜNÜN DE ÖNEMLİ BİR SAĞLIK SORUNU”

Antibiyotiklerin etkisini kaybetmesinin gelecekte tedavi edilebilir enfeksiyonları ölümcül hale getirebileceğine dikkat çeken Kılıç, bu ihtimalin ciddi bir tehdit oluşturduğunu söyledi. Günümüzde antibiyotiklerle kolaylıkla tedavi edilebilen bazı bakteriyel enfeksiyonların direnç gelişmesi halinde çok daha karmaşık süreçlere dönüşebileceğini belirten Kılıç, kullanılabilecek ilaç seçeneklerinin azalmasının tedavi başarısını olumsuz etkileyebileceğini ifade etti.

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