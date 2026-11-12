Modern tıbbın gelişmesiyle birlikte insan ömrü uzarken, sağlıklı yaşlanma ve yaşam kalitesinin korunması da sağlık dünyasının önemli gündem başlıklarından biri hâline geldi.

Sonsöz Gazetesi’nden Goncagül Konaş’ın haberine göre; son yıllarda sıklıkla duyulan longevity kavramı, yalnızca daha uzun yaşamayı değil, yaşlılık döneminde de fiziksel ve zihinsel bağımsızlığı koruyarak yaşamayı amaçlıyor. Genetik, hücresel yaşlanma ve biyokimyasal süreçler üzerine yapılan araştırmalar ise bu yaklaşımın bilimsel temelini oluşturuyor.

Tıbbi Biyokimya Uzmanı Dr. Nesibe Gündüz, yaklaşık 22 yıllık mesleki deneyimi kapsamında longevity kavramını değerlendirdi. Laboratuvar tıbbı, biyokimyasal analizler, hastalıkların erken tanısı ve koruyucu sağlık hizmetleri alanlarında çalışmalar yürüttüğünü belirten Gündüz, insan sağlığının yalnızca hastalıkların teşhisi üzerinden değerlendirilmemesi gerektiğini söyledi. Hastalıklar ortaya çıkmadan önce risklerin belirlenmesinin önemine işaret eden Gündüz, tıbbi biyokimyanın metabolik ve hücresel değişimlerin anlaşılmasında önemli bir bilim dalı olduğunu ifade etti.

UZUN YAŞAMAK İLE SAĞLIKLI YAŞLANMAK AYNI ŞEY DEĞİL

Longevity kavramının kelime anlamıyla uzun ömürlülüğü ifade ettiğini ancak modern tıpta çok daha kapsamlı bir yaklaşımı temsil ettiğini belirten Gündüz, yaşam süresi ile sağlıklı geçirilen yaşam süresinin birbirinden ayrılması gerektiğini söyledi. Bu noktada lifespan ve healthspan kavramlarına dikkat çeken Gündüz, lifespan'ın insanın toplam yaşam süresini, healthspan'ın ise ciddi hastalıklar ve işlev kayıpları olmadan geçirdiği sağlıklı yılları ifade ettiğini kaydetti.

Bir kişinin 90 yaşına kadar yaşamasının tek başına yeterli bir ölçüt olmadığını vurgulayan Gündüz, ileri yaşlarda hareket kabiliyetini, bağımsızlığını ve sosyal yaşamını koruyabilmenin asıl hedef olması gerektiğini belirterek, “Önemli olan kaç yıl yaşadığımız değil, o yılları ne kadar sağlıklı ve kaliteli yaşayabildiğimizdir” ifadelerini kullandı.

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