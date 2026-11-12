Çiğdemim Derneği ve Çiğdem Mahallesi Muhtarlığı tarafından düzenlenen “Mahallede Söyleşiyoruz” etkinlikleri, edebiyat dünyasının önemli isimlerinden Fakir Baykurt’a ayrıldı.

11 Kasım 2026 Çarşamba akşamı Hasan Âli Yücel Çankaya Evi Tonguç Salonu’nda gerçekleştirilen “Bilinç Aşılayıcı Bir Yazar: Fakir Baykurt” başlıklı söyleşiye araştırmacı ve yazar Metin Turan konuk oldu.

Fakir Baykurt’un edebiyatı ve toplumsal mücadelesi anlatıldı

Söyleşide Fakir Baykurt’un eğitimci kimliği, edebiyat anlayışı ve toplumsal sorunlara yaklaşımı değerlendirildi. Baykurt’un eserlerinde Anadolu insanının yaşamını, köy gerçeklerini, toplumsal eşitsizlikleri ve aydınlanma mücadelesini nasıl işlediği üzerinde duruldu.

Yılanların Öcü, Irazca’nın Dirliği, Onuncu Köy, Kaplumbağalar ve Tırpan gibi eserleriyle Türk edebiyatında önemli bir yer edinen Baykurt’un yalnızca bir romancı olmadığı, aynı zamanda eğitim ve aydınlanma mücadelesinin de önemli isimlerinden biri olduğu vurgulandı.

Mahallede kültür ve düşünce buluşmaları sürecek

Çiğdemim Derneği, etkinliklerin amacının edebiyatı, sanatı ve düşünceyi mahalle yaşamının bir parçası haline getirmek olduğunu belirtti.

Dernek tarafından yapılan açıklamada, “Mahallede Söyleşiyoruz” buluşmalarıyla komşuların edebiyat, tarih, sanat ve düşüncenin farklı alanlarında bir araya getirilmeye devam edileceği ifade edildi.

Etkinliğin sonunda değerli sunumu dolayısıyla Metin Turan’a ve söyleşiye katılan mahalle sakinlerine teşekkür edildi.