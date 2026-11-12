Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), başkentin ulaşım altyapısını güçlendirecek yeni bir projeyi daha tamamladı. Bilkent Bulvarı ile İncek Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz Bulvarı'nı birbirine bağlayan yolun yapım çalışmaları sona erdi.

16 Kasım Pazartesi günü hizmete girecek yeni güzergâhın, özellikle Konya yolu ve Eskişehir yolu üzerindeki trafik yoğunluğunu azaltması hedefleniyor.

Bilkent’ten Niğde Otoyolu’na doğrudan ulaşım

Gidiş ve geliş yönlerinde 7'şer kilometre uzunluğa sahip olan yeni yol, toplam 14 kilometrelik güzergâhtan oluşuyor. Her iki yönde dörder şerit bulunan yol, toplam 8 şeritli olarak hizmet verecek.

36 metre platform genişliğine ve 33 metre asfalt genişliğine sahip güzergâhta şerit genişlikleri 3,5 metre olarak planlandı. Emniyet şeritlerinin toplam genişliği ise 5 metre olacak.

Yeni bağlantı yoluyla Bilkent Bulvarı'ndan Niğde Otoyolu'na doğrudan ulaşım mümkün hale gelecek.

Yeni yol boyunca 5 bin 800 ağaç dikilecek

Proje yalnızca ulaşım düzenlemesiyle sınırlı kalmadı. Güzergâhta ağaçlandırma ve peyzaj çalışmaları da başlatıldı.

Çalışmalar kapsamında yol boyunca toplam 5 bin 800 ağacın dikilmesi planlanıyor. Bunların 800'ünü, yol kenarlarına yaklaşık 5 metre aralıklarla dikilecek 30-35 santimetre gövde çapındaki çınar ağaçları oluşturacak.

Çınarların arka bölümünde ise 5 bin karaçam, sedir ve ladin ağacı yer alacak. Yaklaşık 2-2,5 metre boyundaki ibreli ağaçların yanı sıra üç kavşak adasında kaya bahçeleri ve kuru peyzaj uygulamaları yapılacak.

Kavşak trafiği kameralarla izlenecek

Yeni bağlantı yolunun İncek tarafındaki kavşağında dinamik kavşak yönetim sistemi kullanılacak.

Kameralar aracılığıyla araç sayımları ve trafik analizleri anlık olarak gerçekleştirilecek. Elde edilen veriler doğrultusunda kavşaktaki trafik akışı değerlendirilecek ve bölgede katlı kavşak yapılmasına ihtiyaç olup olmadığına karar verilecek.

Ankara trafiğine nefes aldırması bekleniyor

16 Kasım'da hizmete girecek yeni güzergâhın, Bilkent, İncek ve çevresindeki ulaşım bağlantılarını güçlendirmesi bekleniyor. Projenin özellikle Konya ve Eskişehir yollarındaki trafik yükünü azaltarak sürücülere alternatif bir ulaşım imkânı sunması hedefleniyor.