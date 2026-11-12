ABD'nin başkenti Washington DC'de silah sesleri paniğe neden oldu. Beyaz Saray'a yürüme mesafesindeki Logan Circle bölgesinde meydana gelen silahlı saldırıda 4 kişinin vurulduğu bildirildi.

Beyaz Saray'a 1,6 kilometre mesafede

Saldırının, 15'inci Cadde ile P Sokağı'nın kesiştiği noktada gerçekleştiği belirtildi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve acil müdahale ekibi yönlendirildi.

Washington polisi çevrede güvenlik çemberi oluştururken, FBI ekiplerinin de çalışmalara destek vermek üzere bölgeye sevk edildiği aktarıldı.

Yollar kapatıldı, okullarda önlem alındı

Olayın ardından çevredeki bazı yollar trafiğe kapatıldı. Yakın bölgelerde bulunan okullarda da güvenlik tedbirleri alındı. Polis, vatandaşlara olay bölgesinden uzak durmaları yönünde uyarıda bulundu.

Saldırgan aranıyor

Dört kişinin yaralandığı saldırının nedeni ve şüphelinin kimliği henüz açıklanmadı. Yaralıların sağlık durumuna ilişkin de ayrıntılı bilgi paylaşılmadı.

Washington'daki güvenlik operasyonu ve soruşturma sürüyor.