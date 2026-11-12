Yeni yıla sahnede girecek ünlü sanatçıların yılbaşı gecesi için alacağı sahne ücretleri gündem oldu. İstanbul, Kıbrıs ve Batum'da sahne alması beklenen sanatçıların gecelik kazançları dikkat çekti. Listede en yüksek ücretin Manifest grubuna ait olduğu öne sürülürken, Tarkan, Hadise, Mahsun Kırmızıgül ve Ebru Gündeş'in sahne ücretleri de merak uyandırdı.

Paylaşılan listeye göre, yılbaşı gecesi sahne alacak bazı sanatçıların ücretleri şöyle:

Manifest: 450 milyon TL (İstanbul)

Tarkan: 5 milyon TL (Kıbrıs)

Ebru Gündeş: 7 milyon TL (Kıbrıs)

Mahsun Kırmızıgül: 25 milyon TL (Kıbrıs)

Yıldız Tilbe: 600 bin TL (Kıbrıs)

Hadise: 8 milyon 600 bin TL (Kıbrıs)

Edis: 8 milyon TL (Batum)

Hande Yener: 7 milyon TL (Kıbrıs)

Gülşen: 7 milyon TL (Kıbrıs)

Sanatçıların yılbaşı gecesi için belirlenen sahne ücretleri sosyal medyada da gündem oldu.