Türk televizyon tarihinin unutulmaz yapımları arasında yer alan Muhteşem Yüzyıl dizisinde Kanuni Sultan Süleyman karakterini canlandıran Halit Ergenç, rolüne ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

Dizinin kendisi için önemli bir oyunculuk deneyimi olduğunu anlatan Ergenç, Türkiye’de türünün ilk tarih dizisi olarak nitelendirdiği yapımda böylesine önemli bir tarihî kişiliği canlandırmanın kolay olmadığını ifade etti.

KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN’I CANLANDIRMAK BÜYÜK MEYDAN OKUMAYDI

Halit Ergenç, birçok kişi tarafından büyük bir tarihî figür olarak kabul edilen Kanuni Sultan Süleyman’ı yeniden canlandırmanın kendisi için önemli bir sorumluluk olduğunu söyledi.

Ünlü oyuncu, bu deneyimini şu sözlerle anlattı:

“Türkiye’de türünün ilk tarih dizisiydi. Birçok kişinin büyük bir tarihî figür olarak kabul ettiği birini yeniden hayata döndürmek büyük bir meydan okumaydı.”

26 YAŞINDAN 72 YAŞINA KADAR AYNI KARAKTERİ OYNADI

Dizide Kanuni Sultan Süleyman’ın hayatının farklı dönemlerine hayat veren Ergenç, karakterin gençliğinden ölümüne kadar uzanan süreci canlandırdı.

Bu uzun soluklu oyunculuk deneyiminin kendisine önemli katkılar sağladığını belirten Ergenç, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Onu 26 yaşından 72 yaşında ölümüne kadar oynamak bana oyunculuk ve hayat hakkında çok şey öğretti.”

Halit Ergenç’in açıklamaları, Muhteşem Yüzyıl dizisinin oyuncunun kariyerindeki önemli yerini bir kez daha gündeme taşıdı.