Yapımcılığını Gür Medya’nın üstlendiği “Fenomen (Kırık Ekran)” dizisinin yönetmen koltuğunda Hülya Gezer oturacak. Bugün okuma provası gerçekleştirilecek olan dizinin çekimlerine 12 Kasım’da başlanacak. Toplam 10 bölümden oluşacak yapım, güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor.

Fenomen dizisinin oyuncu kadrosunda kimler var?

Dizide Peri karakterini Derya Pınar Ak, Borderline karakterini ise Eren Ören canlandıracak. Oyuncu kadrosunda ayrıca Sinan karakteriyle Olgun Toker, Nihan karakteriyle Bahar Şahin, Hulusi karakteriyle Osman Sonant ve Rauf karakteriyle Tamer Levent yer alacak.

Dizinin diğer oyuncuları ve canlandıracakları karakterler şöyle:

Ece Dizdar – Banu

Dinç Daymen – Üstün

Ozan Uçar – Ediz

Aleyna Çalışkan – Kübra Güllü'nün Kızı Tuğyan Ülkem Tahliye mi Edilecek? İçeriği Görüntüle

Elif Gülhan – Ceyda

Yiğit Boran Mungan – Umut

Ali Coşgun – Barış

Berkay Şahinoğlu – Fethi

Eren Vurdem – Cemal

Fenomen (Kırık Ekran) dizisinin konusu ne?

İstanbul’un yoksul mahallelerinden sosyal medyanın göz kamaştıran dünyasına uzanan “Fenomen (Kırık Ekran)”, dijital çağın görünmeyen yüzünü ekrana taşıyacak.

Şöhretin büyüsü, paranın karanlık yüzü ve sosyal medya dünyasındaki güç ilişkilerini merkezine alan dizi; aşk, ihanet ve suç ekseninde gelişen çarpıcı bir hikâyeyi konu alacak.