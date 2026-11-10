Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Fildişi Sahili Cumhurbaşkanı Yardımcısı Tiemoko Meyliet ile COP31 alanında bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 'COP31 İklim Zirvesi kapsamında, Fildişi Sahili Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Tiemoko Meyliet ile Antalya'da COP31 zirve alanında bir araya geldik. Görüşmemizde, ülkelerimiz arasındaki dostane ilişkiler çerçevesinde başta enerji, tarım, ulaştırma, sağlık, eğitim ve dijitalleşme olmak üzere çeşitli alanlarda iş birliğimizi geliştirme imkanlarını ve iklim değişikliğiyle mücadelede ortak çabalarımızı değerlendirdik. Afrika kıtasında barış, güvenlik ve istikrara önemli katkılar sunan Fildişi Sahili ile ilişkilerimizi her alanda daha ileriye taşımayı hedefliyoruz. Mevkidaşım Sayın Tiemoko Meyliet ve heyetine teşekkür ediyorum' dedi.