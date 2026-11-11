Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun görevinden istifa ettiği bildirildi. Sermaye piyasalarına yönelik yürütülen fon soruşturmasında BDDK'nin üst düzey yöneticilerinin tutuklanmasının ardından Kavcıoğlu'nun görevinden ayrıldığına ilişkin haberler gündeme geldi. Soruşturma sürecinde Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ve Takasbank yönetimlerinde de önemli değişiklikler yaşanırken, gözler BDDK Başkanlığına yapılacak olası yeni atamaya çevrildi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ve şahsımla ilgili son günlerdeki iddialar üzerine, Kurumumuzun daha fazla yıpranmaması için Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dan affımı istedim. Şimdiye kadar bizlere bu görevleri tevdi eden Sayın Cumhurbaşkanımız'a en derin şükranlarımı arz ediyorum. Kamuoyuna saygıyla duyurulur. — Şahap Kavcıoğlu (@sahapkavcioglu) November 11, 2026

Fon soruşturmasında dikkat çeken gelişmeler

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sermaye piyasası işlemlerine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında BDDK Başkan Yardımcısı Muhammet Erişen ile daire başkanları Bilal Soysal ve Mustafa Alper Taş tutuklandı.

Soruşturmanın ardından BDDK Başkanı Şahap Kavcıoğlu hakkında da çeşitli iddialar gündeme geldi. Kavcıoğlu, 11 Kasım'da gazeteci İsmail Saymaz'a yaptığı açıklamalarda kendisine yöneltilen rüşvet iddialarını reddetti. Kendisinin ve ailesinin yatırım fonlarında veya borsada parası olmadığını belirten Kavcıoğlu, BDDK'nin fon soruşturmasıyla bağlantısının bulunmadığını savundu.

BDDK de 30 Ekim'de yaptığı açıklamada, kurum ve başkanı hakkındaki iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirterek hukuki süreç başlatılacağını duyurmuştu.

Şahap Kavcıoğlu kimdir, kaç yaşında ve nereli?

Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu, 23 Mayıs 1967 tarihinde Bayburt'ta dünyaya geldi. 2026 yılı itibarıyla 59 yaşında olan Kavcıoğlu, eğitimini Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümünde tamamladı.

İstanbul Üniversitesi Muhasebe Enstitüsünden denetim uzmanı olarak mezun olan Kavcıoğlu, İngiltere'deki Hastings College'ta işletmecilik eğitimi aldı. Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsünde yüksek lisans ve doktora çalışmalarını tamamladı.

Bankacılık kariyerine Esbank'ta başlayan Kavcıoğlu, müfettiş yardımcılığından genel müdür yardımcılığına kadar farklı görevlerde bulundu.

Daha sonra Türkiye Halk Bankasında İstanbul Bölge Koordinatörlüğü ve çeşitli alanlardan sorumlu genel müdür yardımcılığı görevlerini üstlendi.

Milletvekilliğinden Merkez Bankası Başkanlığına

Bankacılık kariyerinin ardından siyasete giren Kavcıoğlu, 2015 genel seçimlerinde AK Parti'den 26. Dönem Bayburt Milletvekili seçildi.

20 Mart 2021 tarihinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanlığına getirilen Kavcıoğlu, bu görevini 9 Haziran 2023'e kadar sürdürdü.

Merkez Bankası Başkanlığından ayrılmasının ardından aynı tarihte BDDK Başkanlığına atandı. Böylece kurumun altıncı başkanı oldu.

Fon soruşturmasında kimler istifa etti, kimler görevinden ayrıldı?

Sermaye piyasalarındaki işlemlere ilişkin yürütülen fon soruşturması, finans kurumlarının üst yönetiminde önemli değişiklikleri beraberinde getirdi. Soruşturma sürecinde bazı yöneticiler istifa ederken, bazıları görevden alındı. Üst düzey kamu görevlilerinin tutuklanması da dikkat çekti.

SPK Başkanı Mahmut Sütcü istifa etti

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı Mahmut Sütcü, 19 Ekim 2026'da sağlık sorunlarını gerekçe göstererek istifasını duyurdu. Sütcü'nün görevden alınmasına ilişkin karar ise 20 Ekim'de Resmi Gazete'de yayımlandı. Görev değişikliği, fon soruşturmasına yönelik tartışmaların devam ettiği dönemde gerçekleşti.

Takasbank Genel Müdürü Yunus Arıncı görevinden ayrıldı

Fon soruşturması kapsamında ifadesi alınan Takasbank Genel Müdürü Yunus Arıncı'nın 2 Kasım'da görevinden istifa ettiği basına yansıdı. Arıncı'nın yerine Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Elibol getirildi.

Arıncı, 9 Kasım'da Türk Telekom Yönetim Kurulu üyeliğinden de istifa etti. Söz konusu ayrılık, şirketin Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamayla resmileşti.

Soruşturma kapsamında yeniden gözaltına alınan Arıncı, 11 Kasım'da çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

BDDK'de üç üst düzey yönetici tutuklandı

Fon soruşturması BDDK yönetimine de uzandı. Kurumun Başkan Yardımcısı Muhammet Erişen, Uygulama 3. Daire Başkanı Bilal Soysal ve Uygulama 4. Daire Başkanı Mustafa Alper Taş soruşturma kapsamında tutuklandı.

Yeni BDDK Başkanı kim olacak?

Kavcıoğlu'nun istifa ettiği yönündeki iddialar sonrasında BDDK Başkanlığına kimin getirileceği sorusu da gündeme geldi.

Kurumun yönetimine ilişkin gelişmelerin önümüzdeki süreçte netleşmesi bekleniyor.