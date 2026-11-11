Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı işbirliğinde hayata geçirilen “Her Bilet Bir Fidan Sevdamız Yeşil Vatan” kampanyası sona erdi. Bir yıl boyunca hızlı trenlerle seyahat eden her yolcu adına fidan dikilmesini öngören kampanya kapsamında 12 milyondan fazla fidanın toprakla buluşturulması planlanıyor.

12 milyondan fazla yolcu kampanyaya katıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, kampanyanın tamamlanması dolayısıyla yazılı açıklama yaptı. Yeşil Vatan Seferberliği kapsamında 11 Kasım 2025'te başlatılan kampanyanın bir yıllık sürecinde hızlı trenlerle 12 milyondan fazla yolcunun seyahat ettiğini belirten Uraloğlu, her yolcu adına bir fidan dikileceğini bildirdi.

Uraloğlu, kampanyayla hızlı tren yolculuklarını Türkiye'nin ağaçlandırma çalışmalarına katkı sağlayan bir uygulamaya dönüştürdüklerini ifade ederek, 12 milyondan fazla fidanın Tarım ve Orman Bakanlığı işbirliğiyle toprakla buluşturulacağını kaydetti.

Fidan dikim alanları belirlenecek

Hızlı trenlerin çevre dostu ulaşımın önemli unsurlarından biri olduğunu vurgulayan Uraloğlu, demir yolu taşımacılığının karbon emisyonlarının azaltılmasına da katkı sağladığını belirtti.

Kampanya kapsamında gerçekleştirilen toplam yolculuk sayısının kasım ayı sonuna kadar Tarım ve Orman Bakanlığına bildirileceğini aktaran Uraloğlu, fidan dikim sahalarının sertifika ve SMS sayıları esas alınarak belirleneceğini açıkladı.

Ağaçlandırma çalışmalarının ardından uygulama planlarının hazırlanacağını belirten Uraloğlu, hızlı treni tercih eden vatandaşların hem konforlu ulaşım imkanından yararlandığını hem de çevrenin korunmasına katkı sunduğunu ifade etti.