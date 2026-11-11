Altın fiyatları ve döviz kurlarındaki değişimler, 11 Kasım 2026 Çarşamba günü yatırımcıların ve vatandaşların gündeminde yer alıyor. Küresel piyasalarda yaşanan gelişmeler, ABD Merkez Bankasının (Fed) para politikasına ilişkin beklentiler ve döviz kurundaki hareketlilik, altın fiyatlarının seyrinde belirleyici olmaya devam ediyor.

Haftanın üçüncü işlem gününde dolar 50 TL'nin üzerindeki seyrini korurken gram altın da 6 bin 500 TL'nin üzerinde işlem görüyor. Piyasalarda gözler, gün içerisinde açıklanacak ekonomik veriler ile küresel gelişmelere çevrildi.

11 KASIM 2026 DOLAR VE EURO NE KADAR?

Döviz piyasalarında dolar/TL kuru 50,23 TL seviyesinde bulunurken euro/TL kuru 56,10 TL olarak bildirildi. Doların 50 TL'nin üzerindeki seyri, döviz piyasasını yakından takip eden vatandaşların gündemindeki yerini koruyor.

11 Kasım sabahına ilişkin farklı piyasa kaynaklarında da doların 50,23 TL civarında işlem gördüğü görülüyor. Euro ise veri sağlayıcısına ve fiyatın alındığı saate bağlı olarak farklı seviyelerden fiyatlanıyor.

GRAM ALTIN BUGÜN KAÇ TL?

Altın piyasasında gram fiyatı yatırımcıların yakın takibinde bulunuyor. Paylaşılan son fiyat verisine göre gram altın 6 bin 595 TL seviyesinde.

Küresel piyasalarda ons altının yönü ve dolar/TL kurundaki değişimler, gram altının yurt içindeki fiyatını doğrudan etkiliyor. Fed'in faiz politikasına yönelik beklentiler de değerli metaller piyasasında yakından izleniyor.

11 Kasım sabahındaki piyasa haberlerinde ons altında gerileme yaşandığı, buna karşılık gram altının 6 bin 530 TL seviyesinin üzerine çıktığı aktarıldı.

11 KASIM 2026 GÜNCEL ALTIN VE DÖVİZ FİYATLARI

Dolar (USD) 50,23 TL Euro (EUR) 56,10 TL Gram altın 6.595 TL

ALTIN FİYATLARINDA GÖZLER KÜRESEL PİYASALARDA

Altın fiyatlarının önümüzdeki günlerde nasıl bir seyir izleyeceği merak edilirken yatırımcılar, ABD'den gelecek ekonomik verileri ve Fed'in faiz kararlarına ilişkin açıklamaları takip ediyor.

Özellikle ons altın fiyatındaki değişimler ve dolar kurunun seyri, Türkiye'de gram altının fiyatını etkileyen temel unsurlar arasında yer alıyor. Döviz ve altın piyasalarındaki hareketlilik, birikimlerini değerlendirmek isteyen vatandaşlar açısından da önem taşıyor.