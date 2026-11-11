İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sermaye piyasalarındaki işlemlere ilişkin sürdürülen fon soruşturmasında üç kişi daha tutuklandı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen şüphelilerin hakimlikteki işlemleri tamamlandı.
ESKİ TAKASBANK GENEL MÜDÜRÜ DAHİL 3 KİŞİ TUTUKLANDI
Savcılık ifadelerinin ardından tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen eski Takasbank Genel Müdürü Yunus Arıncı, OMG Capital Advisors Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Murat Gülkan ve Adil Katılım Bankası Kurucu Ortağı Ali Paslı hakkında tutuklama kararı verildi.
Üç ismin tutuklanmasıyla birlikte sermaye piyasalarındaki işlemlere yönelik soruşturmada yeni bir aşamaya geçildi.
DİĞER ŞÜPHELİLER İÇİN ADLİ KONTROL TALEBİ
Soruşturma kapsamında Bulls Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Akkaya, Ruzy Madencilik Yönetim Kurulu Başkanı Mehmed Nureddin Çevik, Lydia Holding Yönetim Kurulu Başkanı Enver Çevik ve Ayhan Yazkan hakkında ise ev hapsi şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanması talep edildi.
Sermaye piyasası işlemlerine ilişkin yürütülen soruşturma devam ediyor.