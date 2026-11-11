Akaryakıt fiyatlarında araç sahiplerini sevindirecek yeni bir gelişme yaşandı. Petrol fiyatlarının 90 doların altına gerilemesiyle birlikte benzin ve motorinde yeni indirim beklentisi gündeme geldi. Beklentilere göre benzinin litre fiyatında yarından itibaren, motorinin litre fiyatında ise cuma gününden itibaren indirim yapılması öngörülüyor.

Petrol fiyatları 90 doların altına geriledi

Uluslararası petrol piyasalarındaki düşüş, yurt içindeki akaryakıt fiyatlarına da yansımaya hazırlanıyor. Geçtiğimiz hafta benzin ve motorinin litre fiyatında 5 TL'yi aşan indirimler yapılmıştı. Son gelişmelerle birlikte akaryakıtta yeni bir indirim dalgası beklentisi oluştu.

Beklentilere göre benzinde perşembe günü, motorinde ise cuma günü itibarıyla fiyatların aşağı yönlü güncellenmesi bekleniyor. İndirim miktarlarına ilişkin ise henüz kesinleşmiş bir açıklama bulunmuyor.

Ankara'da akaryakıt fiyatları ne kadar?

Yeni indirim beklentisi öncesinde büyükşehirlerdeki güncel akaryakıt fiyatları şöyle:

Şehir / Bölge Kamu bankalarında büyük değişim! Bankalar Birleşiyor İçeriği Görüntüle Benzin Motorin LPG İstanbul Avrupa 74,60 TL 95,20 TL 50,70 TL İstanbul Anadolu 74,40 TL 95,00 TL 50,10 TL Ankara 75,60 TL 96,30 TL 50,79 TL İzmir 75,80 TL 96,60 TL 50,70 TL