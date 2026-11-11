Milliyetçi Hareket Partisi'nden (MHP) milletvekili dokunulmazlığına ilişkin dikkat çeken bir çıkış geldi. MHP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kalaycı, yolsuzluk ve rüşvet suçlarının milletvekili dokunulmazlığı kapsamından çıkarılmasını istedi. Kalaycı'nın açıklaması, siyasette hesap verebilirlik ve dokunulmazlığın sınırlarına ilişkin tartışmaları yeniden gündeme taşıdı.

MHP'DEN SİYASİ AHLAK YASASI ÇAĞRISI

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda Adalet Bakanlığının bütçe görüşmeleri sırasında konuşan Mustafa Kalaycı, yolsuzlukla mücadelenin önemine dikkat çekti. Siyasette güven ortamının güçlendirilmesi gerektiğini belirten Kalaycı, siyasi etik kurallarının yasal güvenceye kavuşturulmasını istedi.

Kalaycı, siyasi partilerin ve milletvekili adaylarının seçim dönemlerinde yaptıkları harcamaların açıkça beyan edilmesi ve denetlenmesi gerektiğini ifade ederek Siyasi Ahlak Yasası çıkarılması önerisinde bulundu.

"YOLSUZLUK VE RÜŞVET DOKUNULMAZLIK DIŞINDA KALMALI"

Milletvekili dokunulmazlığının yeniden ele alınması gerektiğini savunan Kalaycı, dokunulmazlığın siyasi faaliyetleri engellemeyecek ancak kamu vicdanını da gözeten makul esaslara bağlanmasını istedi.

Kalaycı, özellikle yolsuzluk ve rüşvet suçlarının dokunulmazlık kapsamından çıkarılması gerektiğini belirterek bu konuda düzenleme yapılması çağrısında bulundu.

MHP'li Kalaycı'nın açıklamaları, milletvekili dokunulmazlığının sınırları ve siyasi etik düzenlemesi tartışmalarını yeniden TBMM gündemine taşıdı.