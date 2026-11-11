Kaza, Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde Ankara-Konya yolu üzerinde meydana geldi. Sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 06 DT 9916 plakalı EGO otobüsü, kontrolden çıkarak refüje ve aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otobüs, ardından devrildi.
YARALI ŞOFÖR HASTANEYE KALDIRILDI
Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis, itfaiye ve belediye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan otobüs şoförü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bilkent Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Şoförün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
TRAFİK NORMALE DÖNDÜ
Kaza nedeniyle Konya istikametinde ulaşım bir süre kontrollü olarak tek şeritten sağlandı. Devrilen EGO otobüsünün vinç yardımıyla kaldırılması ve temizlik çalışmalarının tamamlanmasının ardından trafik akışı normale döndü.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.