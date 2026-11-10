Ankara'da jandarma ekiplerinin siber devriye faaliyetleri kapsamında yasa dışı bahis, oltalama yöntemiyle dolandırıcılık ve müstehcen içerik barındıran 400 internet sitesine erişim engeli getirildi. 2-8 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilen çalışmalarda 762 sanal medya hesabı ve URL adresi incelenirken, siber dolandırıcılık olaylarına karıştığı belirlenen 5 şüpheli hakkında da adli işlem başlatıldı.

Ankara'da jandarmadan siber devriye operasyonu

Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, internet ortamında işlenen suçların tespit edilmesi ve önlenmesine yönelik siber devriye ve açık kaynak araştırma faaliyetlerini sürdürdü.

Bu kapsamda 2-8 Kasım tarihleri arasında yürütülen çalışmalarda 762 sanal medya hesabı ve URL adresi incelemeye alındı. Yapılan incelemeler sonucunda 336 internet sitesinin yasa dışı bahis oynanmasına imkan sağladığı, 3 internet sitesinde oltalama yöntemiyle dolandırıcılık yapıldığı, 61 internet sitesinde ise müstehcen içerikli paylaşımların bulunduğu tespit edildi.

Toplam 400 internet sitesi, gerekli işlemlerin yapılması amacıyla Siber Güvenlik Başkanlığına bildirildi. Söz konusu sitelere erişim engeli getirildi.

Ankara'da siber dolandırıcılığa 5 şüpheli hakkında işlem

Jandarma ekipleri, bu yıl meydana gelen ve faili meçhul olarak kayıtlara geçen siber suçların aydınlatılmasına yönelik çalışmalarını da sürdürdü.

Yürütülen araştırmalar sonucunda Sincan, Etimesgut, Polatlı ve Yenimahalle ilçelerinde meydana gelen nitelikli dolandırıcılık olaylarına karıştığı tespit edilen 5 şüpheli belirlendi.

Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldığı bildirildi.