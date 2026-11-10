Ankara'da etkili olan soğuk hava ve yüksek kesimlerde görülen kar yağışının ardından öğrenciler ve veliler, 11 Kasım Çarşamba günü okulların tatil edilip edilmeyeceğini araştırmaya başladı. “Ankara'da yarın okullar tatil mi?” sorusu gündemdeki yerini korurken Ankara Valiliği tarafından eğitim öğretime ara verildiğine ilişkin henüz resmî bir açıklama yapılmadı.

ANKARA'DA 11 KASIM OKULLAR TATİL Mİ?

Ankara'da 11 Kasım 2026 Çarşamba günü okulların tatil edildiğine ilişkin il genelini kapsayan resmî bir karar bulunmuyor. Ankara Valiliği tarafından kar yağışı veya olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitim öğretime ara verildiği duyurulmadı.

Mevcut durumda başkentteki resmî ve özel okullarda derslerin normal eğitim öğretim programı doğrultusunda devam etmesi bekleniyor. Öğrenciler ve veliler ise olası bir kar tatili kararı için Valilikten gelecek açıklamaları takip ediyor.

ANKARA VALİLİĞİ'NDEN KAR TATİLİ AÇIKLAMASI GELDİ Mİ?

Ankara Valiliği tarafından 11 Kasım Çarşamba günü için okulların tatil edildiğine yönelik henüz resmî bir duyuru yapılmadı. Başkentte özellikle yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı ve hava sıcaklıklarının düşmesi nedeniyle tatil beklentisi oluşurken eğitim öğretime ara verilmesine ilişkin kesinleşmiş bir karar bulunmuyor.

Valilik tarafından olumsuz hava koşulları nedeniyle yeni bir karar alınması durumunda açıklamanın resmî internet sitesi ve sosyal medya hesapları üzerinden duyurulması bekleniyor.

ANKARA'DA YARIN OKUL VAR MI?

Mevcut açıklamalar doğrultusunda Ankara'da 11 Kasım Çarşamba günü okulların açık olması ve eğitim öğretimin normal programında sürmesi bekleniyor. Valilikten yeni bir tatil kararı gelmediği sürece öğrenciler ders başı yapacak.

Öğrencilerin ve velilerin sosyal medyada yayılan doğrulanmamış tatil haberleri yerine Ankara Valiliğinin resmî duyurularını takip etmesi önem taşıyor.

ANKARA'DA KASIM ARA TATİLİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Millî Eğitim Bakanlığının 2026-2027 eğitim öğretim yılı takvimine göre birinci dönem ara tatili 16 Kasım Pazartesi günü başlayacak. Ara tatil 20 Kasım Cuma günü sona erecek. Hafta sonlarıyla birlikte öğrenciler dokuz günlük tatil yapacak ve 23 Kasım Pazartesi günü yeniden ders başı yapacak.