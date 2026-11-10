Anadolu Çınarları Partisi (Açı) Karabük İl Başkanı Birol Girgin, kadınların siyasi temsiliyetinin artırılması ve yönetim süreçlerinde daha etkin rol üstlenmesine yönelik açıklamalarda bulundu.

Sonsöz Gazetesi’nden Goncagül Konaş’ın haberine göre; kadınların toplumsal ve siyasi hayatta daha fazla söz sahibi olması gerektiğini vurgulayan Girgin, Karabük’te yaşayan kadınları ve genç kadınları parti çatısı altında buluşmaya davet ederek eşitlik, adalet ve güçlü bir gelecek hedefi doğrultusunda birlikte hareket etme çağrısı yaptı.

“KADINLAR YALNIZCA DESTEKÇİ DEĞİL, KARAR VERİCİ OLMALI”

Kadınların toplumun temel taşı ve geleceğin mimarı olduğunu belirten Girgin, kadınların siyasi süreçlerde yalnızca destekleyici konumda kalmaması gerektiğini ifade etti. Kadınların yönetim süreçlerinde ve karar alma mekanizmalarında aktif rol üstlenmesinin önemine dikkat çeken Girgin, “Kadınlarımızın bilgi, deneyim, vicdan ve üretkenliğini siyasetin merkezine taşımayı hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.

Kadınların siyasete aktif katılımının daha adil ve kapsayıcı bir siyasi yapının oluşmasına katkı sağlayacağını kaydeden Girgin, kadınların birikim ve tecrübelerinin ülkenin geleceği açısından önemli olduğunu vurguladı.

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