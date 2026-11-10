Ankara'da jandarma ekiplerince aranan kişilere yönelik düzenlenen operasyonlarda, çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 181 hükümlü yakalandı. JASAT koordinesinde gerçekleştirilen operasyonlarda yakalanan hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Ankara'da aranan hükümlülere yönelik operasyon düzenlendi
Ankara İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) koordinesinde, İlçe Jandarma Komutanlıklarınca aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.
Asayiş ve diğer suçlardan aranan kişilerin yakalanması amacıyla düzenlenen operasyonlarda, farklı sürelerde kesinleşmiş hapis cezası bulunan toplam 181 hükümlü gözaltına alındı.
Yakalanan hükümlülerin ceza süreleri belli oldu
Operasyonlarda yakalanan hükümlülerin kesinleşmiş hapis cezalarına göre dağılımı şöyle gerçekleşti:
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20 yıl ve üzeri hapis cezası bulunan 2 kişi,
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10-20 yıl arası hapis cezası bulunan 2 kişi,
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5-10 yıl arası hapis cezası bulunan 22 kişi,
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2-5 yıl arası hapis cezası bulunan 67 kişi,
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2 yılın altında hapis cezası bulunan 88 kişi.
181 hükümlü cezaevine gönderildi
Jandarma ekiplerince yakalanan 181 hükümlü, jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. Hükümlüler, adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevlerine teslim edildi.