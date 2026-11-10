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20 yıl ve üzeri hapis cezası bulunan 2 kişi,

Operasyonlarda yakalanan hükümlülerin kesinleşmiş hapis cezalarına göre dağılımı şöyle gerçekleşti:

Asayiş ve diğer suçlardan aranan kişilerin yakalanması amacıyla düzenlenen operasyonlarda, farklı sürelerde kesinleşmiş hapis cezası bulunan toplam 181 hükümlü gözaltına alındı.

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