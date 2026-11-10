İzmir'in Aliağa ilçesinde bulunan HABAŞ Demir Çelik Fabrikası'nda 18 kişinin hayatını kaybettiği, 14 kişinin yaralandığı patlamaya ilişkin soruşturmada yeni gelişme yaşandı. HABAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Rüştü Başaran, hakkında verilen yakalama kararı kapsamında İstanbul'un Kartal ilçesinde gözaltına alındı.

Mehmet Rüştü Başaran Kartal'da gözaltına alındı

İzmir Aliağa'daki HABAŞ Demir Çelik Fabrikası'nda meydana gelen ve çok sayıda işçinin hayatını kaybettiği patlamaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında HABAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Rüştü Başaran hakkında da yakalama kararı çıkarıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, yürüttükleri çalışmalar sonucunda Başaran'ın İstanbul'un Kartal ilçesindeki adresini tespit etti. Düzenlenen operasyonla gözaltına alınan Başaran, işlemleri yapılmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

Başaran'ın buradaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından soruşturmanın yürütüldüğü İzmir Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edilmesi bekleniyor.

HABAŞ fabrikasındaki patlamada 18 kişi hayatını kaybetmişti

İzmir'in Aliağa ilçesinde bulunan HABAŞ Demir Çelik Fabrikası'nda 9 Kasım'da meydana gelen patlama, büyük bir faciaya neden oldu. Fabrikada sıvı çelik döküm işlemi sırasında tavan vincinin koparak ark ocağına düşmesi sonucu patlama meydana geldiği değerlendirildi.

Patlamanın ardından fabrikada yangın çıkarken bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve arama kurtarma ekibi sevk edildi. Olayda çok sayıda işçi yaşamını yitirirken 14 kişi de yaralandı.

HABAŞ patlaması soruşturmasında 11 kişi hakkında gözaltı kararı

Facianın ardından başlatılan adli soruşturma kapsamında HABAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Rüştü Başaran'ın da aralarında bulunduğu 11 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Gözaltı kararı verilenler arasında fabrika müdürü, işveren vekili, çelikhane müdürü, mekanik bakım şefi ve çeşitli birimlerde görev yapan mühendislerin de bulunduğu bildirildi.

Soruşturma kapsamında patlamanın meydana geliş nedeni, olası ihmaller ve sorumluların tespitine yönelik incelemeler devam ediyor.