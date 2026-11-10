Türkiye Emlak Katılım Bankası'nın üç şirketi kapsayan satın alma girişiminde yeni bir gelişme yaşandı. Banka, Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş., Birevim Tasarruf Finansman A.Ş. ve İktisat Katılım Bankası A.Ş.'nin pay devirlerine ilişkin gerekli kurum onaylarının alındığını duyurdu.

10 Kasım 2026 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamayla, eylül ayından bu yana devam eden resmi izin sürecinin tamamlandığı kamuoyuyla paylaşıldı.

EMLAK KATILIM'IN SATIN ALMA SÜRECİNE 4 KURUMDAN ONAY

Emlak Katılım'ın açıklamasına göre pay devirleri için yürütülen işlemler kapsamında Hazine ve Maliye Bakanlığı Kamu Sermayeli Kuruluş ve İşletmeler Genel Müdürlüğü, Rekabet Kurumu, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) nezdindeki süreçler sonuçlandı.

Böylece Katılımevim, Birevim ve İktisat Katılım Bankası'nın paylarının devralınması için mevzuat kapsamında gerekli izinler alınmış oldu.

KAP AÇIKLAMASINDA NE DENİLDİ?

Türkiye Emlak Katılım Bankası tarafından saat 12.27'de yayımlanan özel durum açıklamasında, daha önce kamuoyuna duyurulan pay devir sürecine ilişkin son gelişmelere yer verildi.

Banka, ilgili kamu kurumları ve düzenleyici otoriteler nezdindeki işlemlerin tamamlandığını, pay devirlerine yönelik gerekli izin ve onayların alındığını bildirdi.

Açıklamada işlemlerin fiilen sonuçlandığına ilişkin ayrı bir bilgi paylaşılmadı. Bu nedenle resmi onayların tamamlanması, pay devrinin hukuken ve operasyonel olarak bütünüyle gerçekleştiği anlamına gelmiyor.

SATIN ALMA GÖRÜŞMELERİ EYLÜL AYINDA BAŞLADI

Üç şirketi ilgilendiren süreç ilk olarak 17 Eylül 2026 tarihinde gündeme geldi. Emlak Katılım'ın bağlı ortaklığı Emlak Katılım Tasarruf Finansman A.Ş. tarafından Katılımevim ve Birevim'in satın alınmasına yönelik görüşmelere başlandığı duyuruldu.

25 Eylül'de yapılan açıklamada görüşmelerde ilerleme sağlandığı ve ilgili kurumlara resmi başvuruların yapıldığı belirtildi.

30 Eylül'de ise Katılımevim, Birevim ve İktisat Katılım Bankası paylarının devri için Rekabet Kurumu'na başvurulduğu açıklandı.

10 Kasım'da yapılan son bildirimle birlikte devir sürecinin önündeki resmi izin aşaması tamamlandı.

KATILIMEVİM VE BİREVİM MÜŞTERİLERİNİ NELER BEKLİYOR?

Açıklamanın ardından Katılımevim ve Birevim müşterilerinin mevcut sözleşmelerinin ve ödeme planlarının etkilenip etkilenmeyeceği de merak konusu oldu.

Ancak KAP bildiriminde müşterilerin ödeme takvimleri, tasarruf sözleşmeleri veya teslimat süreçlerine yönelik herhangi bir değişiklik açıklanmadı.

Devir işlemlerinin sonraki aşamalarına ve şirketlerin faaliyetlerine ilişkin ayrıntıların yapılacak yeni resmi duyurularla netleşmesi bekleniyor.