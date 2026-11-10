Google ve Silikon Vadisi'ndeki teknoloji şirketlerinde yöneticilik deneyimi bulunan, Stanford Üniversitesi'nde doktora eğitimini tamamlayan ve teknoloji, eğitim ile dijital politika alanlarında çalışmalar yürüten Dr. Taylan Yıldız, yapay zekanın geleceğine ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. "Yapay Zeka: 21. Yüzyılın Quartz Devrimi" başlıklı makalesinde teknolojinin üretim süreçlerini nasıl değiştirdiğini ele alan Yıldız, yapay zekanın kusursuz içerik üretimini giderek sıradanlaştırdığına işaret etti. İsviçre saat endüstrisinin 1970'li yıllarda yaşadığı büyük krizi günümüzle karşılaştıran Yıldız, gelecekte asıl rekabetin hız ve kusursuzluktan çok insan emeği, özgünlük ve güven üzerinden şekilleneceğini savundu.

Teknolojinin hızla gelişmesiyle birlikte yapay zeka, yazılı içeriklerden görsel tasarımlara, eğitimden iş dünyasına kadar pek çok alanda üretim süreçlerini değiştiriyor. Ancak bu dönüşüm, yeni bir soruyu da beraberinde getiriyor: Herkes kusursuz işler ortaya koyabildiğinde, insan emeğini değerli kılan ne olacak?

Google ve Silikon Vadisi eski yöneticisi Dr. Taylan Yıldız, "Yapay Zeka: 21. Yüzyılın Quartz Devrimi" başlıklı makalesinde bu soruya yaklaşık yarım asır önce İsviçre saat sektörünün yaşadığı büyük dönüşüm üzerinden yanıt aradı.

Yıldız, yapay zekanın insanları yalnızca hız ve üretkenlik bakımından değil, ortaya koydukları işin özgünlüğü ve güvenilirliği açısından da yeni bir rekabet ortamına taşıdığını ifade etti.

İSVİÇRE SAATÇİLERİNİN YAŞADIĞI KRİZ BUGÜNE IŞIK TUTUYOR

1969 yılında Japon teknoloji şirketi Seiko'nun piyasaya sürdüğü Quartz Astron, saatçilik tarihinde önemli bir dönüm noktası oldu. Geleneksel mekanik saatlerin günlük birkaç saniyelik sapmalarla çalıştığı dönemde Astron, ayda yaklaşık 5 saniyelik sapma payıyla dikkat çekti.

Quartz teknolojisinin yaygınlaşması, saat üretiminde hassasiyeti daha ulaşılabilir hale getirirken İsviçre'nin geleneksel saat endüstrisini de derinden etkiledi.

Yıldız, makalesinde bu süreçte İsviçre saat sektöründeki istihdamın yaklaşık 90 binden 28 bine kadar gerilediğini hatırlatarak yaşanan dönüşümün yalnızca teknolojik bir değişim olmadığını belirtti.

Yıldız'a göre İsviçreli saat üreticilerinin en büyük sorunu, yıllarca rekabet avantajı olarak gördükleri hassasiyetin yeni teknoloji sayesinde yaygın ve ucuz hale gelmesiydi.

"BOLLAŞAN ÖZELLİK FİYATSIZLAŞIR"

Geleneksel saat üreticilerinin zamanla farklı bir değer anlayışı geliştirdiğine dikkat çeken Yıldız, mekanik saatlerin başarısını teknik üstünlükten çok ustalık, gelenek ve üretim hikayesine bağladı.

İsviçre Saat Endüstrisi Federasyonu verilerine göre ülkenin 2025 yılı saat ihracatı 25,6 milyar İsviçre frangına ulaştı. Mekanik saatler, daha düşük üretim adetlerine rağmen ihracat değerinin önemli bölümünü oluşturmaya devam etti.

Yıldız, bu değişimi yapay zeka çağının temel ekonomik dinamiklerinden biri olarak yorumlayarak şu değerlendirmede bulundu:

"Bollaşan özellik fiyatsızlaşır, değer başka bir eksene kayar."

Bu yaklaşımın yapay zeka ile üretilen metinler, tasarımlar ve dijital hizmetler için de geçerli olabileceğini belirten Yıldız, yalnızca hatasız ve hızlı üretim yapmanın gelecekte tek başına rekabet avantajı sağlamayacağını savundu.

YAPAY ZEKA ÇAĞINDA İNSAN EMEĞİ NEDEN DAHA DEĞERLİ OLACAK?

Yıldız'a göre yapay zeka ile insan üretimi arasındaki temel farklardan biri, ortaya çıkan işin arkasındaki emeğin ve kişisel sorumluluğun görünür olması.

Mekanik saat üreticilerinin zaman içinde saatlerin arka kapaklarını şeffaf hale getirerek içlerindeki karmaşık mekanizmaları sergilemeye başlamasını örnek gösteren Yıldız, benzer bir yaklaşımın farklı sektörlerde de önem kazandığını ifade etti.

Restoranlarda şeflerin müşterilerin gözü önünde yemek hazırlaması, üreticilerin ürünlerinin hikayesini anlatması ve markaların üretim süreçlerini paylaşması, bu yaklaşımın örnekleri arasında yer alıyor.

Yıldız, özellikle kimlik, güven ve deneyim sunan sektörlerde insan unsurunun belirleyici olacağını savundu. Sağlık, hukuk, gazetecilik, eğitim ve danışmanlık gibi alanlarda yalnızca ortaya çıkan sonucun değil, o sonucun arkasında kimin bulunduğunun da önem taşıdığını belirtti.

"YAPAY ZEKANIN KADRANINDA İSİM YOK"

Makalenin dikkat çeken bölümlerinden birinde Yıldız, teknolojinin gelişmesiyle birlikte hesap verebilirliğin daha önemli hale geleceğini vurguladı.

Yapay zekanın yanlış bilgi üretebildiğini ancak insanlar gibi kişisel bir itibara ya da mesleki sorumluluğa sahip olmadığını belirten Yıldız, şu ifadeleri kullandı:

"Yapay zekanın kadranında isim yok. Yanılırsa bedel ödemiyor, utanmıyor, itibar kaybetmiyor."

Yıldız'a göre gelecekte bir fikrin, haberin veya ürünün arkasında kimlerin bulunduğu, tüketicilerin ve okuyucuların tercihlerinde belirleyici unsurlardan biri olacak.

Özellikle gazetecilik gibi doğruluk ve güven ilişkisine dayanan mesleklerde, içeriğin hazırlanmasından çok doğrulanması ve sorumluluğunun üstlenilmesi önem kazanacak.

GELECEĞİN REKABETİNDE ÖZGÜNLÜK ÖNE ÇIKACAK

Yıldız, makalesinde İsviçreli saat markası Blancpain'in 1980'li yıllarda benimsediği stratejiye de yer verdi.

Quartz saatlerin yaygınlaştığı dönemde mekanik saat üretimine odaklanan markanın, teknolojiyle aynı alanda rekabet etmek yerine geleneksel ustalığı ön plana çıkardığını hatırlattı.

Yıldız'a göre bu örnek, yapay zeka çağında kurumların ve bireylerin yalnızca neler yapabileceklerini değil, hangi ilkelere bağlı kalacaklarını da belirlemeleri gerektiğini gösteriyor.

Yapay zekanın giderek daha fazla alanda standart kalitede içerik üretebildiğini ifade eden Yıldız, birbirine benzeyen üretimlerin çoğalmasıyla özgün bakış açısının daha fazla önem kazanacağını savundu.

"EN KIYMETLİ KOLTUK İNSANI BEKLİYOR"

Yapay zekanın sunduğu hız ve düşük maliyet avantajının birçok sektörde belirleyici olmaya devam edeceğini belirten Yıldız, insan emeğinin tamamen değersizleşeceği görüşüne ise karşı çıktı.

İsviçre saatçiliğinin yaşadığı dönüşümün bugünün iş dünyası için önemli dersler barındırdığını ifade eden Yıldız, teknolojiyle yalnızca hız üzerinden rekabet etmek yerine güven, özgünlük ve deneyim gibi alanlara yatırım yapılması gerektiğini vurguladı.

Yıldız, yapay zeka çağında insanın konumuna ilişkin değerlendirmesini şu sözlerle tamamladı:

"Quartz pazarı ele geçirdi. Ama değer mekanik saatlerde kaldı. Masada hala en kıymetli koltuk boş ve o koltuk insanı bekliyor."

Artık kötü yazı yok. Kötü sunum, kötü görsel de yok. Yapay zeka hepsini düzeltiyor. Peki herkesin çıktısı mükemmelken kıymetli olan ne? Bu soruyu bizden 50 yıl önce İsviçre saatçileri sormak zorunda kaldı. Cevabı ararken 60 bin kişi işini kaybetti. https://t.co/iiH1Wm6tXm — Dr. Taylan Yıldız (@taylanyildiz) November 10, 2026

Kaynak: Dr. Taylan Yıldız'ın "Yapay Zeka: 21. Yüzyılın Quartz Devrimi" başlıklı makalesi.