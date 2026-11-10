Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete irtihalinin 88'inci yılında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) düzenlenen törenlerle anıldı. Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Lefkoşa'daki Atatürk Anıtı'na çelenk sunarak Anıt Özel Defteri'ni imzaladı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete irtihalinin 88'inci yılında KKTC'de düzenlenen törenlerle anıldı. Başkent Lefkoşa'daki Atatürk Anıtı önünde gerçekleştirilen törene Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Başbakan Ünal Üstel, Yüksek Mahkeme Başkanı Bertan Özerdağ, 2'nci Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, 5'inci Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Ertan İnaltekin, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Şükrü Bilir ve Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Sıla Usar İncirli katıldı. Törende ayrıca bakanlar, milletvekilleri, askeri yetkililer, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, sivil toplum örgütleri, öğrenciler ve vatandaşlar hazır bulundu.

Protokol sırasına göre Atatürk Anıtı'na çelenklerin sunulmasıyla başlayan törende, Atatürk'ün hayatını kaybettiği saat 09.05'te sirenler eşliğinde saygı duruşunda bulunuldu. Ardından İstiklal Marşı okunurken bayraklar göndere çekilerek yarıya indirildi.

ERHÜRMAN: ATATÜRK'ÜN FİKİRLERİNİ YAŞATMAYA DEVAM EDECEĞİZ

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, törende Atatürk Anıtı'na çelenk sunduktan sonra Anıt Özel Defteri'ni imzaladı. Mesajında Atatürk'ün bağımsızlık mücadelesi, liderliği ve çağdaş değerlerinin Kıbrıs Türk halkı için önemini vurgulayan Erhürman, Atatürk'ün akla, bilime ve eşitliğe duyduğu inancın kendilerine daima örnek olduğunu belirtti. Erhürman, Anıt Özel Defteri'ne şu ifadeleri yazdı:

'Kıbrıs Türk halkı, sizin açtığınız aydınlık yolda yürümeye ve fikirlerinizi yaşatmaya devam etmektedir. Miras bıraktığınız çağdaş değerler, bugün de bizlere yol göstermektedir. Bu değerlerin ışığında, insan onuruna yakışır bir gelecek inşa etmek için çalışıyoruz. Aziz hatıranız önünde saygıyla eğiliyorum.'

Anıt Özel Defteri'nin imzalanmasının ardından tören sona erdi. Atatürk'ün vefatının 88'inci yılı dolayısıyla Lefkoşa'nın yanı sıra Girne, Gazimağusa, Güzelyurt, İskele ve Lefke'de de anma törenleri düzenlendi.