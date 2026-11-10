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Gözaltı işleminin “siyasal veya askeri casusluk” soruşturması kapsamında gerçekleştirildiği öğrenildi. Türkiye İşçi Partisi (TİP) ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla gözaltı kararına tepki gösterdi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Verdioğlu Şık, sağlık kontrolünün ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne götürüldü.

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