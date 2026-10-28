Martı, ulaşım teknolojilerine yönelik yeni projesi Robomartı’yı kamuoyuna tanıttı. Martı kurucusu Oğuz Alper Öktem’in sosyal medya hesabından paylaştığı videoda, sürücüsüz aracın çağrıldığı noktaya geldiği ve otomatik kapı sistemiyle yolcu kabul ettiği görüldü.

UYGULAMA ÜZERİNDEN ÇAĞRILABİLECEK

Öktem, paylaşımında Martı mühendislerinin uzun süredir sürücüsüz araç teknolojileri üzerinde çalıştığını belirtti. Robomartı’nın Martı uygulaması üzerinden çağrılabileceğini ifade eden Öktem, aracın yakında kullanıcıların hizmetine sunulacağını duyurdu.

HİZMET TARİHİ HENÜZ NETLEŞMEDİ

Martı’nın yeni projesiyle ilgili aracın teknik özellikleri, hizmete alınacağı bölgeler ve ücretlendirme modeli hakkında henüz ayrıntılı açıklama yapılmadı. Robomartı’nın ticari olarak ne zaman yolcu taşımaya başlayacağı ise merak konusu oldu.

Martı, daha önce ABD merkezli otonom araç teknolojisi şirketi Tensor ile iş birliği yaparak Seviye 4 otonom araçları Türkiye’deki mobilite platformuna dahil etmeyi hedeflediğini açıklamıştı.