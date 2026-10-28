Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), milyonlarca üniversite adayının beklediği 2027 YKS takvimini duyurdu. Açıklanan takvime göre sınav, haziran ayında üç oturum halinde gerçekleştirilecek.

TYT, AYT VE YDT TARİHLERİ BELLİ OLDU

2027 YKS kapsamında Temel Yeterlilik Testi (TYT) 19 Haziran’da, Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) ise 20 Haziran’da yapılacak.

YKS BAŞVURULARI 4 ŞUBAT’TA BAŞLAYACAK

Üniversite sınavına katılmak isteyen adaylar, başvurularını 4 Şubat-2 Mart 2027 tarihleri arasında gerçekleştirebilecek.

SONUÇLAR 21 TEMMUZ’DA AÇIKLANACAK

ÖSYM takvimine göre 2027 YKS sonuçlarının 21 Temmuz 2027’de açıklanması planlanıyor. Adayların başvuru ve sınav sürecine ilişkin ayrıntılar için ÖSYM’nin resmî duyurularını takip etmesi gerekiyor.