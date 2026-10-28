Altın ve döviz piyasalarındaki hareketlilik 28 Ekim Çarşamba günü de devam ediyor. Gram altın güne 6 bin 481 TL seviyesinden başlarken, ons altın 4 bin 42 dolar seviyesinde işlem görüyor.

28 EKİM GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Günün ilk saatlerinde açıklanan verilere göre altın fiyatları şöyle:

Gram altın satış fiyatı: 6.481,78 TL

Çeyrek altın satış fiyatı: 10.626,00 TL

Yarım altın satış fiyatı: 21.246,00 TL

Tam altın satış fiyatı: 42.105,30 TL

Ons altın: 4.042 dolar

DOLAR VE EURO NE KADAR?

Serbest piyasada döviz kurları da yatırımcıların gündeminde yer alıyor. Dolar 49,8370 TL’den, euro ise 55,4070 TL’den güne başladı.

Altın ve döviz fiyatları gün içerisinde piyasa hareketlerine bağlı olarak değişiklik gösterebiliyor.