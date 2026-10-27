Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal'ın geleceğiyle ilgili dikkat çeken bir iddia gündeme geldi. Sarı-lacivertli takımda taraftarların eleştirilerine maruz kalan deneyimli teknik adamın, istifa talebini yönetime ilettiği öne sürüldü. Kulüpte gözler yönetimin vereceği karara çevrildi.

Fenerbahçe'de tepkiler arttı

Fenerbahçe'de alınan sonuçlar ve takımın sahadaki performansı, teknik direktör İsmail Kartal'a yönelik eleştirileri beraberinde getirdi. Deneyimli çalıştırıcının maç sonrası basın toplantısında yaptığı açıklamalar da taraftarların tepkisini çekti.

Sosyal medyada teknik direktör değişikliği yönündeki çağrılar gündeme gelirken, Kartal'ın takımın başındaki geleceği tartışılmaya başlandı.

İsmail Kartal'ın istifa talebini ilettiği öne sürüldü

İddiaya göre İsmail Kartal, gün içinde kulüp binasına giderek yönetimle görüştü. Görüşmede deneyimli teknik adamın istifa talebini yönetime ilettiği ileri sürüldü.

Görüşmenin ardından Başkan Aziz Yıldırım ve yönetim kurulu üyelerinin, teknik direktörün geleceğini değerlendirmek üzere bir araya geldiği iddia edildi.

Fenerbahçe yönetiminin kararı bekleniyor

Sarı-lacivertli kulüpte İsmail Kartal ile yolların ayrılması ihtimali gündemdeki yerini koruyor. Yönetim içinde konuya ilişkin farklı görüşlerin bulunduğu da öne sürülüyor.

Fenerbahçe yönetiminin, teknik direktörün geleceğine ilişkin kararını akşam saatlerinde yapılması beklenen açıklamayla duyuracağı iddia edildi. Kulüpten konuya ilişkin resmî bir açıklama yapılana kadar Kartal'ın görevine devam edip etmeyeceği belirsizliğini koruyor.