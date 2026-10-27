Hayvan hakları, doğal yaşamın korunması ve çocuklarda hayvan sevgisinin geliştirilmesine yönelik çalışmalarıyla tanınan Stephanie Jane Harrison-Croft, “Akif Manaf Sağlık ve Barış Ödülü”nün İngiltere’deki temsilcisi oldu. Harrison-Croft, uzun yıllardır sürdürdüğü gönüllü faaliyetleriyle ödüle layık görüldü.

Beş yaşında hayvanları kurtarmaya başladı

Çocukluk yıllarından itibaren hayvanların korunmasına yönelik çalışmalar yürüten Harrison-Croft, henüz beş yaşındayken hayvanları kurtarmaya başladı. Yaşamı boyunca farklı ülkelerde hayvanların korunmasına yönelik gönüllü faaliyetlerde bulunan Harrison-Croft, terk edilmiş sokak hayvanlarının kurtarılması, bakımlarının yapılması ve sahiplendirilmesi için çalışmalar gerçekleştirdi.

Hayvanların korunması alanında faaliyet gösteren Hope4pets adlı yardım kuruluşunun kurucuları arasında yer alan Harrison-Croft, yaklaşık 10 yıl boyunca kuruluşun başkanlığını yürüttü. Bu süreçte sokak hayvanlarının beslenmesi ve veteriner bakımlarının yapılması gibi çalışmalara katkı sağladı.

1.000’den fazla ağaç dikti

Harrison-Croft’un çalışmaları yalnızca hayvanların korunmasıyla sınırlı kalmadı. Doğal yaşam alanlarının korunmasına da önem veren Harrison-Croft, kişisel girişimleriyle bugüne kadar 1.000’den fazla ağaç dikti.

İngiltere’de kendilerine ait arazilerde meşe, kayın, söğüt ve alıç gibi yerel bitki türlerinin yetiştirilmesine yönelik çalışmalar yapan Harrison-Croft, yabani kuşların ve diğer hayvanların korunmasına da katkıda bulundu. Kullanılmayan arazilerde yürüttüğü ağaçlandırma faaliyetleriyle doğal yaşamın desteklenmesi için çalışmalarını sürdürdü.

Çocuklarda hayvan sevgisinin gelişmesine katkı sağladı

Hayvan refahı konusunda farkındalık oluşturmayı amaçlayan Harrison-Croft, ilkokullarda gerçekleştirdiği eğitim faaliyetleriyle çocukların hayvanların korunması konusunda bilinçlenmesine destek oldu. Eğitim çalışmalarına kurtardığı köpeklerden birinin de eşlik ettiği belirtildi.

Spor alanında eğitim alarak sertifika sahibi olan Harrison-Croft, sağlıklı ve doğal beslenmeyi de yaşam biçiminin bir parçası olarak benimsedi.

Ödül farklı ülkelerde de verildi

“Akif Manaf Sağlık ve Barış Ödülü” daha önce İtalya, Fransa, Belarus, Fildişi Sahili, Pakistan, Rusya, ABD, Bosna Hersek ve Sierra Leone'de de gündeme geldi. İngiltere'nin de ödülün ulaştığı ülkeler arasına katılmasıyla sağlık, barış ve sürdürülebilir yaşam alanlarındaki çalışmaların uluslararası düzeyde görünürlüğünün artırılması hedefleniyor.

Sağlıklı Yaşam Vakfı çalışmalarını sürdürüyor

Sağlıklı Yaşam Vakfı tarafından verilen “Akif Manaf Sağlık ve Barış Ödülü”, sağlık ve barış alanlarında topluma katkı sağlayan kişi ve kuruluşların çalışmalarını desteklemeyi ve görünür kılmayı amaçlıyor.

Vakfın öncelikli çalışma alanları arasında sağlıklı yaşamın yaygınlaştırılması, spor ve sağlıklı yaşam programlarının geliştirilmesi, doğayla uyumlu yaşam biçimlerinin teşvik edilmesi ve çevresel sürdürülebilirliğin desteklenmesi bulunuyor. Vakfın projeleri arasında, herkesin sağlıklı bir yaşam sürme hakkına sahip olduğu anlayışıyla geliştirilen “Barış İçinde Sağlıklı Yaşam Köyü” projeleri de yer alıyor.

Vakfın, önümüzdeki dönemde “Akif Manaf Sağlık ve Barış Ödülü”nü farklı ülkelerde sağlık, barış ve sürdürülebilir yaşam alanlarında çalışmalar yürüten kişi ve kuruluşlara ulaştırmaya devam etmesi planlanıyor.