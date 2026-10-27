Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün son değerlendirmelerini paylaşarak yağışlara karşı vatandaşların tedbirli olması çağrısında bulundu.

Bakanlığın sanal medya hesabından yapılan açıklamada, yarın Muğla, İzmir ve Antalya’da şiddetli ve kuvvetli yağış beklendiği bildirildi.

Muğla’nın 9 ilçesine turuncu uyarı

Açıklamaya göre Muğla’nın Bodrum, Dalaman, Datça, Fethiye, Köyceğiz, Marmaris, Ortaca, Seydikemer ve Ula ilçeleri için turuncu kodlu uyarı yapıldı.

Adıyaman, Antalya, Aydın, Batman, Bingöl, Burdur, Denizli, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Isparta, İzmir, Kahramanmaraş, Malatya, Mardin, Mersin, Şanlıurfa ve Tunceli için ise sarı kodlu uyarı yayımlandı.

Vatandaşlara tedbir çağrısı

Bakanlık, kuvvetli yağışlarla birlikte oluşabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerektiğini vurguladı.

Açıklamada, sel, su baskını, heyelan, yıldırım, dolu ve hortum riskine karşı önlem alınması ve güncel meteorolojik uyarıların takip edilmesi istendi.