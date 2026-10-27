Ankara’da Milli Eğitim Bakanlığı’nda memur olarak görev yapan 30 yaşındaki milli halterci Şehmuz Çevik, uluslararası müsabakalardaki başarılarına bir yenisini ekledi. Kazakistan’ın Almatı kentinde düzenlenen Görme Engelliler Powerlifting Dünya Şampiyonası’nda mücadele eden Çevik, 90 kilo kategorisinde toplam 585 kilogram kaldırarak dünya şampiyonluğuna ulaştı ve 5 altın madalya kazandı.

Mesaisinden sonra antrenman yapıyor

Doğumundan kısa süre sonra geçirdiği ateşli hastalık nedeniyle görme yetisini kaybeden Çevik, haltere 2013 yılında başladı. İlk kez 2019’da milli takıma çağrılan sporcu, yoğun iş temposuna rağmen spor kariyerini sürdürdü.

Sabah saatlerinde mesaisine başlayan Çevik, iş çıkışında antrenman yaparak müsabakalara hazırlanıyor. Evinde de spor salonu kuran milli sporcu, çalışmalarını burada da sürdürüyor.

Uluslararası şampiyonalarda önemli dereceler

Çevik, 2021’de Gürcistan’da düzenlenen organizasyonda dünya üçüncülüğü ve Avrupa ikinciliği elde etti. 2023’te İngiltere’de gerçekleştirilen Dünya Oyunları’nı üçüncü sırada tamamladı.

2024’te Kazakistan’ın Astana kentinde düzenlenen Görme Engelliler Dünya Şampiyonası’nda squat kategorisinde 205, bench press kategorisinde 140 ve deadlift kategorisinde 230 kilogram kaldıran Çevik, toplam 575 kilogramla dört gümüş madalya kazandı. Türkiye’de katıldığı farklı yaş ve kategorilerdeki müsabakalarda ise 10 kez şampiyonluk elde etti.

Yeni hedefi dünya rekoru

Spor yolculuğunun başında ailesinin sakatlanma endişesi nedeniyle kendisine karşı çıktığını anlatan Çevik, zamanla kararlılığıyla bu endişeleri aştığını belirtti.

Antrenmanlarının yoğunluğunu artırdığını söyleyen milli sporcu, yeni hedefinin yeniden dünya şampiyonu olmak ve dünya rekoru kırmak olduğunu ifade etti.

Çevik, engelli çocukları bulunan ailelere de seslenerek çocuklarına güvenmeleri çağrısında bulund