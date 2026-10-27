Sarıgül ailesine yönelik kara para aklama soruşturmasında adli süreçte yeni gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen 15 şüphelinin işlemleri tamamlandı.
Adliyedeki işlemlerin ardından şüphelilerden 3’ü tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelilerden 5’i hakkında ev hapsi uygulanmasına karar verilirken, 6 şüpheli hakkında ise yurt dışına çıkış yasağı getirildi.
Diğer şüpheli hakkında verilen kararın ayrıntılarına ilişkin ise bilgi paylaşılmadı.
Muhabir: Haber Merkezi