İddiaya göre okul müdürü ve müdür yardımcısı, silahlı saldırıyı gördükten sonra öğrencilerin güvenliğini sağlamadan okulu terk etti. Olay sırasında 5/G sınıfında görevli olan öğretmen A.T’nin ise saldırıyı fark etmesine rağmen sınıftaki öğrencileri uyarmadan zemin kata koştuğu öne sürüldü.

Rehber öğretmen E.İ hakkında da saldırgana ilişkin daha önce yapılan uyarılara rağmen gerekli adımların atılmadığı iddiasıyla soruşturma izni verildi. İddiaya göre öğrenciler, saldırıdan yaklaşık iki ay önce saldırganın şiddet eğilimini bildirdi ancak bu bildirimler üzerine harekete geçilmedi.

Rehber öğretmen E.İ’nin saldırgan hakkında 29 kez rehberlik hizmeti vermesine rağmen gerekli bildirimleri yapmadığı da soruşturma izni kararında yer alan iddialar arasında gösterildi.