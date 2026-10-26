Karlı dağlar, eşsiz Anadolu manzaraları ve tren camından izlenecek büyüleyici görüntüler… Kış mevsiminde unutulmaz bir yolculuk yapmak isteyenler için Turistik Doğu Ekspresi yeniden yola çıkmaya hazırlanıyor. Ankara ile Kars arasında düzenlenen seferlerin yeni sezon biletleri için satış tarihi belli oldu.

Turistik Doğu Ekspresi Biletleri Saat Kaçta Satışa Çıkacak?

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD), sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Turistik Doğu Ekspresi’nin yeni sezon biletlerine ilişkin duyuruda bulundu. Paylaşıma göre biletler, 26 Ekim 2026 Pazartesi günü saat 13.55’te satışa sunulacak.

Kışın Anadolu’nun farklı noktalarını tren yolculuğuyla keşfetmek isteyenler, bilet satışının başlamasıyla birlikte rezervasyon için harekete geçebilecek.

Ankara’dan Kars’a Uzanan Kış Masalı

Turistik Doğu Ekspresi, yalnızca bir ulaşım seçeneği değil, yol boyunca sunduğu manzaralarla da dikkat çekiyor. Ankara’dan başlayan yolculukta Anadolu’nun kış güzelliği, farklı duraklar ve rayların iki yanına uzanan doğal görüntüler yolculara eşlik ediyor.

Özellikle karla kaplanan manzaraları trenin penceresinden izlemek isteyenlerin ilgi gösterdiği seferler, kış tatilini farklı bir deneyime dönüştürmek isteyenlere alternatif sunuyor.

Bilet Alacaklar Bu Tarihe Dikkat!

TCDD’nin duyurduğu satış saati 26 Ekim Pazartesi 13.55 olarak açıklandı. Sefer tarihleri, bilet fiyatları ve satış koşulları hakkında ayrıntıların resmî satış kanallarından kontrol edilmesi gerekiyor.

Ankara’dan Kars’a uzanan bu yolculukta yerini almak isteyenlerin bilet satışını takip etmesi önem taşıyor. Kışın en güzel manzaralarına tanıklık etmek isteyenler için yeni sezon heyecanı başlıyor.